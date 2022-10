W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Jan Maria Jackowski – senator RP powiedział: - Premier Morawiecki okazał się osobą niekompetentną. Albo się zawiera jakieś ustalenia i je się realizuje. A jeżeli nie ma woli politycznej obozu rządzącego, na takie warunki, jakie Unia przedstawiała, to też się zajmuje zdecydowane stanowisko.

Według niezależnego senatora: - Polskie władze robiły piramidalny błąd, bo z jednej strony zdecydował się M. Morawiecki na rozmowy z UE, przyjął reguły gry, to znaczy zgodził się na zasadę warunkowości. Podpisał dokumenty związane z KPO, gdzie Polska zobowiązała się do bardzo wielu działań.

- Morawiecki twierdził później, że nikt nie będzie tego aptekarsko sprawdzał, co pokazywało albo brak kompetencji, albo złą wolę. Wiadomo było od początku, że UE będzie bardzo szczegółowo badała, czy te wszystkie warunki zostały spełnione- dodał Jan Maria Jackowski: - Teraz następuje zupełna zmiana narracji, bo wpierw mówiono, że oto jest kamień milowy, nowy Plan Marshalla. Teraz się mówi, że KPO jest niepotrzebne, a w przypadku innych środków mówi się, że to nie jest informacja do końca potwierdzona.

Według senatora: - W ten sposób wprowadza się w błąd własne zaplecze polityczne, ale też wprowadza się w błąd KE. Od początku premier Morawiecki kręcił w tej sprawie. W lipcu 2020 r, jak się zgodził na zasadę warunkowości to mówił, że chodzi tylko o korupcję.

„…Polska nie dostanie żadnych środków, nie tylko z KPO, ale też i innych”

- Przypomniała mi się rozmowa z Jackiem Czaputowiczem, który to powiedział, że w jego ocenie Polska nie dostanie żadnych środków, nie tylko z KPO, ale też i innych. Czyli z budżetu też nie.

RadioZET.pl