- Nie wykluczam, że wspólnik pana Falenty złożył zeznania wymuszone. Jeśli nie w sposób bezpośredni, to po prostu dobrze odczytał polityczną orientację śledczych. Ten model skrajnie upolitycznionej prokuratury jest widoczny dla wszystkich. Ludzie z zarzutami też to doskonale odczytują – powiedział Kazimierz Ujazdowski – senator, koło Koalicja Polska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Gdyby prokuraturze chodziło o wyegzekwowanie sprawiedliwości, to działałaby szybko. Dawno wiedzielibyśmy, jakie są zarzuty. Nie mam wątpliwości, że jest to instrument politycznej gry.

Zdaniem Ujazdowskiego: - Minister Ziobro jaskrawo udowodnił, że nie chodzi mu egzekucję sprawiedliwości, tylko gromadzenie haków na politycznych przeciwników, bez względu na to, czy ma to pokrycie w rzeczywistości, czy nie. Gość Beaty Lubeckiej stwierdził także, mówiąc o funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego: - Jest to ostateczny dowód na to, by nie łączyć w jednym ręku funkcji min. sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Mamy do czynienia z sytuacja nieobecną w Europie, gdzie polityczna władza ma jednocześnie wgląd i wpływ na kształt indywidualnych postępowań. To ostateczny sygnał, że trzeba tę instytucję rozłączyć i w ogóle myśleć o tym, żeby sprawy o charakterze wrażliwym, a w przypadku tego przedsięwzięcia polegającego na nagrywaniu członków władz i także przekazywaniu materiałów na zewnątrz, to sprawa o charakterze ściśle politycznym.

Beata Lubecka: - Syn Donalda Tuska miał być świadomy, że jest nagrywany, ale nagranie przepadło. - Tak jest zazwyczaj, w przypadku oskarżeń bez pokrycia dowody przepadają. Chodzi o to, żeby oskarżyć, a nie uprawdopodobnić dowody. To jest gra z opinią publiczną – powiedział senator Koalicji Polskiej.

Popołudniowy gość Radia ZET odniósł się także do wątków rosyjskich, afery podsłuchowej. - Wątek rosyjski wyjaśni prokuratura po zmianie władzy. Ta prokuratura tego nie wyjaśni, nawet nie będzie chciała wyjaśnić. Jeśli dzielimy świat na kulturę zachodnią i wschodnią, to są wschodnie metody, tu nie ma symetryzmu, albo są cywilizowane, albo wschodnie.

- Czy ta sprawa będzie miała wpływ na wynik wyborów? – zapytała gospodyni programu. - Nie. Opinia publiczna rozpoznaje zarzuty sprawiedliwe, oparte na rzeczywistości i zarzuty dęte i zazwyczaj tego typu praktyka obraca się przeciwko tym, którzy ją inicjują – odpowiedział Kazimierz Ujazdowski.

RadioZET.pl