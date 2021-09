- Komitet protestacyjny nie reprezentuje całego środowiska medycznego. To polityka szantażu, że wszyscy popierają postulaty protestujących. One są nierealne. Wystosowałem pismo z zaproszeniem na kolejne rozmowy. Spotkanie miałoby się odbyć we wtorek, musimy doprecyzować postulaty komitetu protestacyjnego - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu ZET. Szef resortu odniósł się również do słów o odpaleniu rakiety i locie na Marsa.

- Chcemy przedstawić rachunki i pokazać, że te propozycje odbiegają od logicznych zasad planowania. Nie można przedsięwzięcia, które ma ogromny charakter robić z dnia na dzień. Mówimy o zwiększeniu wydatków na system ochrony zdrowia o 100 mld. To założenie jest tak samo absurdalne, jak to o czym mówiłem [jutro musimy odpalić rakietę i polecieć na Marsa - red.] - podkreślił Adam Niedzielski.

- Dzisiejsze spotkanie z komitetem protestacyjnym ratowników zostało zorganizowane przez nas. Natomiast strona społeczna po prostu wstała i wyszła ze spotkania. To zaproszenie uwzględniało informację o roboczym charakterze rozmów. Chcieliśmy doprecyzować postulaty, które przedstawił komitet protestacyjny - mówił Gość Radia ZET.

Minister zdrowia wytłumaczył, że premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu z protestującymi, kiedy postulaty zostaną doprecyzowane. - Premier jest cały czas przeze mnie informowanych. Na ten moment mówimy o ogólnych hasłach [przedstawionych przez komitet protestacyjny - red.]. Jeżeli zostaną one doprecyzowane, to premier Mateusz Morawiecki będzie uczestniczył w tych rozmowach - zaznaczył szef resortu zdrowia.

- Postulaty mówiły o natychmiastowym zrównaniu wynagrodzeń medyków do średniej w UE, natychmiastowa zmiana w ustawie o wynagrodzeniach w sektorze medycznym, ogólny postulat o zastopowaniu biurokracji. Poprosiłem o doprecyzowanie tych haseł. Przez całą noc pracowaliśmy nad oszacowaniem doprecyzowanych postulatów protestujących - tłumaczył Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że postulaty zostały oszacowane przez Ministerstwo Zdrowia na kwotę 105 mld zł. - Z postulatów wynikało, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 18 tysięcy złotych, a w tej chwili jest to 7 tys. zł. Cały budżet na służbę zdrowia wynosi 130 mld na przyszły rok, a postulaty to dodatkowe 100 mld, czyli ponad 10 proc PKB. Jest to przeskalowanie, które wychodzi poza skalę rozsądku i rozumu - podkreślił Adam Niedzielski w Radiu ZET.

Minister zdrowia o odszkodowaniach za szczepionki: Fundusz zacznie funkcjonować w ciągu kilku tygodni

- Fundusz Kompensacyjny został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do parlamentu. W projekcie ustawy znajduje się zapis, który mówi, że wszystkie roszczenia będą pokrywane z tego funduszy - mówił w Radiu ZET Adam Niedzielski. Minister zdrowia zaznaczył, że ustawa może zacząć obowiązywać w ciągu kilku tygodni.

- Jeżeli ktoś przyjął szczepionkę w styczniu i wystąpiły u niego niepożądane odczyny poszczepienne, to również będzie mógł złożyć wniosek o odszkodowanie - zapewnił Gość Radia ZET.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że odszkodowania są wypłacane przez Skarb Państwa. - Za odszkodowania nie odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Trzeba pójść do sądu i zaskarżyć Skarb Państwa o takie odszkodowanie. Należy zidentyfikować zależność przyczynowo-skutkową między problemami zdrowotnymi, a szczepieniem. Nie mogą o tym decydować urzędnicy, tylko rzeczoznawcy, bo to nie jest takie oczywiste - podkreślił w Radiu ZET Adam Niedzielski.

