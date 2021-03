- W tym roku konkurs Miss Polonia w dużym stopniu przeniósł się do Internetu. Na początku odbywało się głosowanie za pośrednictwem social mediów - o konkursie piękności w czasach pandemii opowiedziała nam Natalia Gryglewska, tegoroczna Miss Polonia. - Kolejny etap odbywał się w reżimie sanitarnym. Stosowałyśmy się do obostrzeń, które wówczas obowiązywały. Nosiłyśmy maseczki podczas prób - podsumowała Natalia Gryglewska. Jak sama przyznaje dzięki konkursowi Miss Polonia przełamała barierę związaną z wypowiedziami publicznymi i stała się bardziej pewna siebie.

- Byłam bardzo zaskoczona, kiedy wyczytano moje nazwisko - mówiła tegoroczna Miss Polonia. - Jest to jedno z moich piękniejszych wspomnień. Obalam stereotyp "typowej modelki". Najważniejszym kryterium nie są wymiary kobiet, bardzo dużą rolę odgrywa osobowość kandydatki na Miss - podsumowała Natalia Gryglewska.

Środowym gościem Agnieszki Kołodziejskiej i Radia ZET była Natalia Gryglewska - Miss Polonia 2020. Agnieszka Kołodziejska dopytywała o współczesne kanony piękna i o to, czy wszystkie Miss "marzą o pokoju na świecie". Natalia przyznaje, że w konkursie Miss nie liczy się jedynie aparycja, istotną rolę odgrywa osobowość.

Agnieszka Kołodziejska pytała tegoroczną miss czy startując w konkursie piękności musiała przezwyciężyć kompleksy. - Długo zastanawiałam się czy wziąć udział w konkursie - mówiła Natalia Gryglewska. Miss Polonia 2020 przyznała, że miała kompleksy będąc nastolatką i długo pracowała, żeby je przezwyciężyć. Jak sama przyznaje w młodości patrzyła na siebie zdecydowanie bardziej krytycznie. Natalia Gryglewska przyznała, że w konkursie miss nie ma żadnych limitów wagowych czy wzrostowych, chociaż w Miss Polonia mogą wziąć udział kobiety do 26 roku życia. Dowiedzieliśmy się, że równie istotnym kryterium przy wyborze najpiękniejszej Polki są umiejętności interpersonalne.

- Połączyłam swoją pasję: sport i zdrowe odżywianie, ze swoimi studiami, czyli dietetyką - przyznała tegoroczna Miss Polonia. Agnieszka Kołodziejska dopytywała, czy start w konkursie piękności wymagał wyrzeczeń. - Ćwiczę cztery razy w tygodniu i dużo się ruszam, dzięki temu nie muszę trzymać ścisłej diety i to jest mój klucz do sukcesu - podsumowała Natalia.

Nie możemy brać udziału w nagich sesjach zdjęciowych

Agnieszka Kołodziejska dopytywała o obowiązki, które spoczywają na zdobywczyni korony Miss. - Mam obecnie dużo obowiązków medialnych. Natalia Gryglewska zdradziła nam, że zdobywczyni tytułu Najpiękniejszej Polki nie może brać udziału w nagich sesjach zdjęciowych. Prowadząca program dopytywała dzisiejszego "Gościa Radia ZET" o plany na przyszłość. - W przyszłości chciałabym wziąć udział w akcji charytatywnej pod hasłem "Korona z głowy" [pomoc placówkom medycznym w walce z koronawirusem - red.] - mówiła Natalia Gryglewska. Jak sama przyznaje nie wiąże przyszłości z modelingiem. Chciałaby rozwijać swoją pasję jaką jest dietetyka. Tegoroczna Miss planuje również organizować akcje powiązane ze zdrowym odżywianiem dla kobiet i dzieci.

- A jak wyglądał konkurs Miss podczas pandemii koronawirusa - dopytywała prowadząca "Gościa Radia ZET".

Musimy przeciwstawiać się uprzedmiotowieniu kobiet

Agnieszka Kołodziejska dopytywała o zmiany w dzisiejszym kanonie piękna. - Wspieram wszystkie kobiety, które pokazują naturalność i przeciwstawiają się uprzedmiotowieniu ciała kobiety - mówiła Miss Polonia 2020. - W dzisiejszym świecie idziemy ku zachodniemu kanonowi piękna, co możemy zaobserwować na social mediach. To nie jest dobry kierunek, ponieważ prowadzi do stereotypowego postrzegania kobiet - podsumowała Natalia Gryglewska.

Natalia Gryglewska przyznała, że modeling jest ciężkim zawodem i wielokrotnie trzeba walczyć ze stereotypami czy uprzedmiotowieniem kobiet. - Wszystkie z nas studiowały lub miały już wykształcenie wyższe - stwierdziła tegoroczna Miss Polonia. - Nie należy uczestniczek konkursu piękności traktować jako głupiutkich dziewczynek. Konkurs Miss Polonia obrósł w otoczkę, że występują w nim tylko piękne kobiety - podsumowała.

