- Coraz bardziej przesuwane są granice jeżeli chodzi o treści publikowane w sieci. Odbiorcy stają się mniej wrażliwi - mówiła psycholog Magdalena Lange-Rachwał w Radiu ZET. Jak podkreśla Gość Radia ZET, przyczyn do oglądania tzw. “patoyoutuberów” może być wiele. - Młodzi ludzie oglądają tego typu filmik, bo być może jest to dla nich śmieszne lub robią to z nudów. Motywacji może być dużo, problemem polega na tym, że wiele osób nie potrafi powiedzieć stop - dodaje.

Agnieszka Kołodziejska pytała Gościa Radia ZET, dlaczego młodzież tak chętnie ogląda przemoc. - Dla wielu młodych ludzi istotny wpływ na zachowanie ma grupa rówieśników. Często w takim przypadku brakuje kontroli ze strony rodzica, który powie, że jest to złe - mówiła Magdalena Lange-Rachwał.

Psycholog odniosła się również do twórców, którzy publikują tzw. “patotreści”. - Tego typu filmiki powstają dla pieniędzy. Youtuberzy traktują to jako biznes. Filmiki docierają do młodych ludzi i automatycznie przesuwają u nich granicę normy - stwierdza Gość Radia ZET. Zdaniem psycholog, najistotniejsza w tym przypadku jest rola rodzica i edukowanie dzieci.Magdalena Lange-Rachwał ocenia, że rodzice czy szkoła powinni wzbudzać świadomość u młodych ludzi i wytłumaczyć młodzieży, że treści publikowane przez “patotwórców” są złe.

Pytana przez Agnieszkę Kołodziejską o brak empatii u tzw. “patoyoutuberów” odpowiada: - Ma to związek z ograniczeniem życia do najniższych instynktów. Pieniądze są na szczycie ich hierarchii wartości. Może mieć to związek ze środowiskiem, w którym “patotwórca” się wychował.

-Nie wszyscy rodzice są idealni, wielu nie interesuje się swoimi dziećmi. Rodzice muszą postawić granice i kontrolować zachowanie młodzieży - mówiła psycholog w Radiu ZET. Jak podkreśla, podstawą jest kontakt z młodym człowiekiem.

Agnieszka Kołodziejska pytała Gościa Radia ZET o wpływ pandemii na psychikę dzieci i młodzieży. - Rodzic powinien być odpowiedzialny za dziecko. Nie może szukać wymówek i mówić, że jest wszystkim zmęczony - stwierdza psycholog w audycji “Gość Radia ZET”.

RadioZET.pl