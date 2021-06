dr Mateusz Grzesiak: Naszym piłkarzom zabrakło odpowiedniej strategii

- Bardzo dużo pracuję ze sportowcami i wspieram ich, żeby szło im po prostu jak najlepiej. Nasi piłkarze na pewno są przyzwyczajeni do “ochrzanu”. Tylko pytanie, czy to na nich naprawdę działa. W tym przypadku mogło być wiele przyczyn porażki [w meczu ze Słowacją - red.] - mówił psycholog dr Mateusz Grzesiak w Radiu ZET. Jak podkreślił najprawdopodobniej naszym piłkarzom zabrakło odpowiedniej strategii do pokonania naszych rywali.

- Każdy z nas ma swoją własną linię czasu. Wpływa na to wychowanie, podejście do kultury. Wyspecjalizowałem się w tym, żeby pomagać innym w osiąganiu celów osobistych i zawodowych - mówił gość Radia ZET psycholog dr Mateusz Grzesiak. Jak podkreślił, skupia się przede wszystkim na umiejętnościach miękkich, zarządzaniu myślami, zachowaniami i emocjami.

Pytany przez prowadzącą Agnieszkę Kołodziejską o możliwość władania sześcioma językami obcymi, odpowiada: - Nie można nie znać hiszpańskiego, kiedy zna się polski. Nasz język do XIX wieku miał w sobie bardzo wiele łacińskich zwrotów, a hiszpański głównie opiera się na łacinie - zauważył gość Radia ZET. Jak podkreślił wiele europejskich języków jest ze sobą pod pewnym względem połączonych. - Kiedy zaczynamy uczyć się hiszpańskiego, to wcale nie zaczynamy nauki od początku. Pod pewnymi względami znamy ten język, a nawet o tym nie wiemy - dodał.

- Jestem nauczycielem i tworzę modele. Pokazuje swoim studentom, że słowo produkcja brzmi podobnie w języku hiszpańskim, angielskim i niemiecku. Dlaczego nie nauczyć się tego wyrazu w siedmiu różnych wersjach? Kluczowa w tym wszystkim jest metodyka nauczania - podkreślił dr Mateusz Grzesiak.

Gość Radia ZET podkreślił, że niezwykle istotne jest nieformalny system nauczania: szkolenia czy terapie. - Uczymy się przez całe życie, musimy adaptować się do obecnie panujących warunków. Jeżeli ktoś nie nauczy się pracy zdalnej to w czasie pandemii będzie miał kłopot - mówił psycholog. Mateusz Grzesiak zauważył, że niezwykle istotny dla każdego człowieka jest samorozwój. - Jeśli ktoś jest leniwy, smutny, wesoły czy wredny to nie jest problem, żeby mógł uczyć się nowych umiejętności. Istotne jest zdiagnozowanie problemu - dodał.

Mateusz Grzesiak: Coraz więcej Polaków ma problemy psychiczne spowodowane pandemią

- Badania pokazują, że ludzie bardziej się denerwują i gorzej radzą sobie ze swoim samopoczuciem przez pandemię. Ten kryzys wiąże się z pewnymi warunkami i zjawiskami, ponieważ zaczynamy funkcjonować w kategoriach przetrwania - podkreślił dr Mateusz Grzesiak. Jego zdaniem lockdowny doprowadziły do deprywacji potrzeb społecznych. - Przede wszystkim chodzi o potrzeby związane z bliskością i komunikacją. To niesie za sobą fatalne konsekwencje. Obserwujemy wzrost samobójstw wśród dzieci, 25 proc. Polaków ma zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, a przez pandemię ten wskaźnik na pewno wzrośnie - dodał.

- Mamy tutaj do czynienia z kolektywnym traumatyzowaniem społeczeństwa. Czeka nas bardzo konkretne adresowanie problemów postpandemicznych. To dotyczy zarówno rządzących, jak i nas rodziców. Musimy dawać sobie radę z naszymi emocjami - mówił gość Radia ZET.

Dr Mateusz Grzesiak podkreślił, że pandemia całkowicie zmieniła nasze nawyki. - Przyzwyczailiśmy się do tej rzeczywiści. Nasz mózg jest organem o charakterze adaptacyjnym i to kwestia czasu, kiedy on pewne zjawiska uzna za normę. To, co kiedyś było wyjątkiem, stało się normą. Wiele osób przyzwyczaiło się do pracy zdalnej i woli zostać w domu, ponieważ może oszczędzić sobie czas - zaznaczył psycholog.

