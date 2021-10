Biedroń: Wyrok TK może zjednoczyć opozycję, jeśli tak się nie stanie Polacy nam nie wybaczą

- Chciałbym, żeby warszawski protest po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie był imprezą jednej partii. Rozmawiałem o tym z Donaldem Tuskiem. Musimy zebrać całą opozycję, jeżeli inni opozycyjni liderzy przyłączą się do protestu, to Lewica również to zrobi - mówił w Radiu ZET europoseł Robert Biedroń. Jak podkreślił, wyrok TK może połączyć całą opozycję.

- Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może połączyć całą opozycję. Jeżeli chcemy odebrać Polskę z rąk Jarosława Kaczyńskiego, to musimy razem współpracować na opozycji. Chciałbym stanąć obok innych liderów i liderek opozycji i powiedzieć głośno, że to nie jest Polska, na którą się umawialiśmy - zaznaczył gość Radia ZET.

Robert Biedroń przyznał, że na jutrzejszym kongresie Nowej Lewicy zostanie zaprezentowany pomysł, który doprowadzi do współpracy wszystkich partii opozycyjnych. - Musimy znaleźć przestrzeń do współpracy. Jeśli tak się nie stanie, to Polacy nam tego nie wybaczą. Dzisiaj dzieją się rzeczy, na które się nie zgadzamy i musimy stanąć obok siebie - mówił w Radiu ZET europoseł Robert Biedroń.

Dopytywany przez Joannę Komolkę o pomysł Nowej Lewicy, który ma zjednoczyć opozycję, odpowiedział: “Rozbita Lewica nie dostanie się do Sejmu. to jest nasz obowiązek [połączyć opozycję - red.]. Naszym obowiązkiem jest zaprezentowanie realnego pomysłu na odebranie władzy Jarosławowi Kaczyńskiemu. To pomysł, z którego może skorzystać cała opozycja i zapraszamy wszystkich do dyskusji na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie początek trwałej współpracy na opozycji. Szczegóły przedstawimy jutro na kongresie”.

"Polska otrzyma pierwszą transzę z KPO, jeśli PiS zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną"

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [nt. nadrzędności polskiej Konstytucji nad prawem unijnym - red.] będzie miał realne przełożenie na fundusze europejskie, które powinny trafić do Polski. Od 1 stycznia działa reguła “pieniądze za praworządność” - mówił w Radiu ZET europoseł Robert Biedroń. Jak podkreślił, Polska może otrzymać pierwszą transzę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jeśli zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna.

Robert Biedroń przyznał, że Polska może liczyć na wypłaty pieniędzy unijnych, jeśli zacznie przestrzegać praworządności, czego oczekuje Unia Europejska. - Pieniądze unijne będą Polsce wypłacane, jeśli polski rząd będzie odstępował od złych reform, które były przez nich wcześniej podejmowane. Polska musi wrócić na ścieżkę praworządności - zaznaczył gość Radia ZET. Jego zdaniem, pieniądze unijne będą wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzącej kampanii wyborczej. - Przedstawiciele PiS-u dobrze wiedzą, że potrzebują tych pieniędzy. Bez nich nie wygrają kolejnych wyborów - dodał.

- Polski budżet jest wydrenowany. Mamy największy deficyt od czasu II wojny światowej, a kolejne grupy zawodowe zaczynają protestować. Te pieniądze Polakom się należą, bo podwyżek nie było od lat. Protestują kolejne grupy zawodowe i Kaczyński wie, że musi iść na ustępstwa, bo nie wygrają kolejnych wyborów - podsumował Robert Biedroń.

RadioZET.pl