Adam Bodnar: Polska może zostać wyrzucona z UE

- Na 12 i 13 lipca są wyznaczone rozprawy Trybunały Konstytucyjnego ws. Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Jeżeli zakończą się one wyrokami, to będzie to oznaczało otwartą wojnę z Unią Europejską - mówił w Radiu ZET Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak podkreślił, nikt nie będzie tworzył dla Polski odrębnych reguł funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.

Adam Bodnar podkreślił, że jeżeli do czasu rozpraw nie zostanie powołany jego następca, to będzie obecny na tych sprawach. - To jest moja rola i odpowiedzialność, ponieważ tutaj chodzi o członkostwo Polski w UE. Muszę bronić tego, za czym głosował polski naród w referendum i tego, co osiągnęliśmy przez 17 lat w ramach Unii Europejskiej - zaznaczył gość Radia ZET.

Pytany przez Joannę Komolkę o skutki wyroku Trybunały Konstytucyjnego w sprawie TSUE, odpowiada: Nie możemy uznawać, że niektóre wyroki nas obowiązują, a niektóre nie. Unijny porządek prawny ma zapewniać poprawną integrację europejską. Ona nie może odbywać się bez współpracy prawnej pomiędzy państwami członkowskimi.

- Jeżeli Polska uzna, że nas pewne rzeczy nie obowiązują i nie chcemy się związać z unijnym porządkiem prawnym, to będzie oznaczało występowanie z UE. Jutro odbywa się posiedzenia Rady Europejskiej, które będzie dotyczyło przestrzegania przez Polskę zasad praworządności. [...] Unijny Trybunał Sprawiedliwości nie patyczkuje się. Nakłada karę i trzeba ją zapłacić. Tak działa ten porządek prawny - podsumował gość Radia ZET.

Adam Bodnar w Radiu ZET: Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Służby powinny prowadzić działalność kontrwywiadowczą, ale również uwrażliwiać urzędników państwowych na ewentualne włamania na konta. Najpoważniejszą rzeczą jest to, że używają oni prywatnych maili do komunikacji służbowej - tak sprawę wycieku maili skomentował w Radiu ZET Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem, prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Rzecznik Praw Obywatelskich jest od mówienia o standardach prawnych, a nie od oceniania, czy ktoś powinien zostać zdymisjonowany - zauważył Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od czasu tak zwanej afery kelnerów i podsłuchiwania rozmów w warszawskich restauracjach, Polska musi być świadoma, że jest narażona na inwigilację polityków. - Jeżeli mamy po raz kolejny do czynienia z podejrzeniem tego typu, to prezydent powinien podjąć inicjatywę - dodał.

Adam Bodnar podkreślił, że urzędnicy powinni zabezpieczać wymianę korespondencji. - Czy w łonie rządu nie można ufać służbom? Treści, które się tam znajdowały, powinny być objęte ochroną ustawy o informacjach niejawnych. [...] Jedna z tych wiadomości, chociaż nie wiemy na ile jest ona prawdziwa, dotyczyła przecież sytuacji na Litwie - zaznaczył gość Radia ZET.

"Szkoła powinna być otwarta i tolerancyjna. Jestem przeciwny pomysłowi centralizacji szkół"

- Jestem przeciwny wszelkim formom centralizacji szkoły i odcięcie wpływu społeczności lokalnej na obsadę kluczowych stanowisk w szkołach. Byłbym przeciwny temu, żeby kuratorium stawało się bezpośrednim przełożeniem politycznym na politykę w szkołach - tak sprawę uczniowskich protestów skomentował w Radiu ZET Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem, dobra szkoła powinna być otwarta, tolerancyjna i dawać możliwość zapoznania się różnymi poglądami.

Pytany przez prowadzącą program Joannę Komolkę o zmiany w podstawie programowej, odpowiada: - Zastanawiam się czy te zapowiedzi są na poważnie, czy może jest to odwracanie uwagi opinii publicznej od realnych problemów, które występują w Polsce. Myślę, że dyskusje łatwo sprowadzić na kwestie ideowe. W sobotę odbyła się w Warszawie Parada Równości, a nikt z władzy nie odezwał się w tej sprawie. Przecież rok temu temat osób LGBT+ był maksymalnie wykorzystywany w kampanii prezydenckiej [...] Teraz jest poszukiwanie innego tematu, który mógłby polaryzować społeczeństwo. Stąd te projekty o zmianie lektur czy zwiększaniu lekcji historii.

Joanna Komolka zapytała również Adama Bodnara o słowa ministra edukacji, który zapowiedział postępowania dyscyplinarne wobec nauczyciela, który przyprowadził przedszkolaków na spotkanie “Tour de Konstytucja” - Pan Minister Przemysław Czarnek chyba nie lubi, kiedy rozmawia się o Konstytucji. Oczywiście chodzi o sytuację w Dobczycach. [..] To jeszcze nie jest nielegalne, żeby w Polsce rozmawiać o Konstytucji. Ta inicjatywa odbywa się w miejscach publicznych, każdy może przyjść i wziąć w nich udział. Najważniejsze jest stanowisko rodziców, którzy napisali, że nie widzą nic złego w tej sytuacji. Dla mnie to jest rozstrzygające - podkreślił gość Radia ZET.

