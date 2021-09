- Codziennie wzrasta liczba osób [z COVID-19 - red.], które trafiają do szpitali. Z danych, które zostaną opublikowane jutro, wynika, że przybyło 145 pacjentów. Dawno nie mieliśmy takiego wzrostu dobowego zajętych łóżek przez nowych pacjentów - mówił w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, na ten moment działa 12 szpitali tymczasowych, ale w najbliższym czasie mogą zostać uruchomione szpitale covidowe w Radomiu i Siedlach.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia przyznał, że ostatniej doby 15 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii. - Prawie w 100 procentach są to osoby niezaszczepione.To jest kolejny argument do przyjmowania szczepień. Chodzi tu głównie o województwa podlaskie, podkarpackie i lubelskie. W tych regionach mamy już ponad 40 proc. zajętych łóżek - podkreślił Waldemar Kraska w Radiu ZET.

- Cały czas uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. Na ten moment działa dwanaście, pozostałe są pasywne, czyli posiadają wyposażenie, ale nie ma w nich kadry medycznej. Szpital Południowy [w Warszawie - red.] zaczyna wypełniać się pacjentami. Musimy mieć pewien bufor bezpieczeństwa. Do uruchomienia zostały przygotowane szpitale w Radomiu i Siedlcach - zaznaczył gość Radia ZET.

Waldemar Kraska przyznał, że liczba chorych w szpitalach wzrasta znacznie gwałtowniej, niż prognozowało to Ministerstwo Zdrowia. - Prognozowaliśmy ok. 1300 pacjentów w szpitalach, a na ten moment mamy już ponad 1500 osób. Trend wzrasta dosyć szybko i to jest niepokojące. Jednak na połowę października prognozujemy 3000 pacjentów w szpitalach - podsumował wiceminister zdrowia.

"Studenci medycyny będą mogli przyjąć 3 dawkę szczepionki przeciwko COVID-19"

- Możliwością przyjęcia 3 dawki szczepionki przeciwko COVID-19 będą objęci studenci medycyny. Cały czas na spotkaniach Rady Medycznej rozmawiamy o tym, żeby poszerzyć tę grupę osób, które przyjąć kolejną dawkę szczepionki - mówił w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił medycy, którzy pracują w bliskim kontakcie z pacjentami, powinni być zaszczepieni zdecydowanie wcześniej tzw. dawką przypominającą.

Waldemar Kraska przyznał w Radiu ZET, że liczba osób, które przyjęły trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi wczoraj wynosiła już 26 tys. osób. - Chodzi tutaj głównie o osoby dializowane, z obniżoną odpornością, czy po przeszczepach i z chorobami nowotworowymi. W piątek było 5,5 tys. osób zaszczepionych, a w sobotę 3 tysiące. Tej trzeciej dawki szczepionki na pewno nie zabraknie - podkreślił wiceszef Ministerstwa Zdrowia.

"Każdy, kto jest zabierany przez zespół ratownictwa medycznego musi mieć wykonany test na obecność COVID-19"

- Wydałem zarządzenie, które mówi o tym, że każdy, kto jest zabierany przez zespół ratownictwa medycznego musi mieć wykonany test na obecność koronawirusa. Chodzi tutaj o testy antygenowe - mówił w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia przyznał, że każdy pacjent przyjmowany do placówki medycznej powinien mieć wykonywany test na obecność koronawirusa. - To nie jest skomplikowana procedura. Chodzi głównie o pobranie wymazu i odczytanie wyniku takiego testu. Myślę, że to jest w rękach każdego lekarza rodzinnego, który powinien taką zasadę wprowadzić - podkreślił w Radiu ZET Waldemar Kraska.

- Myślę, że jeśli pacjent zgłasza się do POZ-tu, czy na SOR powinien mieć wykonany test. Do placówek medycznych wysłaliśmy ponad 2 miliony testów antygenowych - podsumował gość Radia ZET.

RadioZET.pl