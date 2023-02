Inflacja znowu w górę. W styczniu 17.2%

- Nie mówiliśmy, że na początku tego roku inflacja będzie niższa niż za grudzień. Te wahania wynikają z cen surowców, ale także i z sytuacji międzynarodowej, również europejskiej - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ale u naszych sąsiadów jest zdecydowanie niższa – zauważyła gospodyni programu. - Proszę pamiętać, że na inflację składają się podstawowe koszyki dóbr i usług. W zależności od tego, jak wygląda polityka importowo-eksportowa, tak to przekłada się na siłę gospodarki i na inflację – odpowiedziała wiceminister rozwoju.

„Ceny będą rosły, ale nie w tak szybkim tempie”

Semeniuk-Patkowska uważa, że prognozy również pokazują, że będziemy mieli do czynienia z dezinflacją, czyli spowolnieniem wzrostu cen. - To - zdaniem gościa - bardzo ważny element, mam nadzieję, że on nastąpi na przełomie marca i kwietnia. Ceny będą rosły, ale nie w tak szybkim tempie.

- Analitycy tłumaczą, że skok inflacji jest przez powrót stawek VAT-u na prąd, gaz, ogrzewanie –powiedziała Beata Lubecka.

- Premier za każdym razem w Brukseli mówi – rozmawiajmy o energetyce, aby ceny obniżyć, aby je ujednolicać - stwierdziła Semeniuk-Patek.

- Ale nie trzeba było wprowadzać tak wysokich stawek VAT-u. Dyrektywa UE mówi o minimalnym poziomie 5%.

- Ale na każdy taki zabieg, jak zerowa stawka na żywności, trzeba mieć zgodę KE.

„Polityka energetyczna w UE jest niefunkcjonująca”

Zdaniem popołudniowego gościa Radia ZET w ubiegłym roku wprowadzono pakiety osłonowe również dla firm. Zamrożono ceny, gazu ziemnego, na takim poziomie, który powodował uszczerbek dla budżetu państwa, na poziomie 10 mld. zł. - Polityka energetyczna w UE jest niestety niefunkcjonująca. Nowa polityka energetyczna powinna być omawiana przez kraje członkowskie. Czy pani widziała z jakim deficytem sejm przyjął budżet? – stwierdzała wiceminister. - Jaki ten deficyt jest do końca nie wiadomo – zauważyła prowadząca. - Nie ma takiej możliwości, aby organizacje w UE, które kontrolują budżet państwa nie miały wpływu na to, jakie środki są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego, czy do jakichkolwiek innych podmiotów – odpowiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, dodając: - Nie ma możliwości, aby sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Komisje Europejską krajów członkowskich, wyłączające z reguły budżetowej jakiekolwiek wydatki. Każda złotówki przekazywana do BGK jest pod kontrolą organów KE.

Według gościa „budżet jest jeden. W ramach tego budżetu my przekazujemy środki na różnego rodzaju cele. Tak powstał fundusz COVID-owy, tak realizuje zadanie BGK.”

