Czy rozmowy opozycji ws. podziału stanowisk już się zaczęły? - Liderzy są ze sobą w kontakcie, są po pierwszych rozmowach. O ile mniej będziemy o tym rozmawiać w mediach, a więcej pracować zakulisowo, tym szybciej dojdzie do porozumienia - powiedziała Paulina Hennig-Kloska – wiceprzewodnicząca Polski 2050, Trzecia Droga, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Im szybciej wypracujemy porozumienie [opozycji - red.] i stworzymy propozycje nowego rządu, gabinetu, tym mniej przestrzeni do tworzenia chaosu dla prezydenta Dudy – zaakcentowała posłanka.

„Oni wiedzą, że nie są w stanie zbudować rządu większościowego” Kto powinien zostać premierem? - Przedstawiciel tej partii, która uzyskała największy mandat społeczny i jednocześnie jest gotowa i ma zdolność tworzenia rządu większościowego. Takim ugrupowaniem jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Demokratyczna opozycja zdobyła prawie 12 mln. poparcia. To my mamy najwięcej mandatów i deklarujemy współpracę. Prawo i Sprawiedliwość nie ma możliwości stworzenia stabilnego, większościowego rządu. Oni doskonale wiedzą, że jako rząd Zjednoczonej Prawicy nie są w stanie zbudować większości parlamentarnej i stabilnego rządu większościowego w nowym parlamencie – powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

„Jest to tylko gra na zwłokę, na czas, by był czas na czyszczenie szuflad, szaf i palenie teczek” Przekazanie tworzenia rządu Zjednoczonej Prawicy ma sens? - Oczywiście jest to tylko gra na zwłokę, na czas, by był czas na czyszczenie szuflad, szaf i palenie teczek. My musimy usiąść nad ustawą budżetową. W tej ustawie budżetowej, którą przygotował rząd, nad którą parlament nie zaczął jeszcze w ogóle pracę, nie ma ani VAT-u na żywność 0%, więc trzeba będzie poszukać pieniędzy. Nie ma również tarczy solidarnościowej [w założeniach budżetu na 2024 – red.] na niższe ceny, regulowane ceny energii, więc mamy naprawdę dużo pracy.

