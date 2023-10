Jan Olbrycht: Ktoś jest zainteresowany nie tyle wynikiem wyborów, ile destabilizacją w Polsce

Oglądaj

Polska na ostatniej prostej w kampanii i mieszkańcy otrzymują alerty sms z RCB. Ostrzegają przed fałszywymi mailami i sms’ami, które mogą się podszywać pod komitety wyborcze. „Czy ktoś chce, a jeśli tak to kto, chce wpłynąć na wynik wyborów w Polsce?” - Na pewno jest tak, że ktoś jest zainteresowany nie tyle wynikiem wyborów, ile destabilizacją. Wzrostem napięcia, obaw strachów itd. Bardziej bym widział dzisiaj zainteresowanie po stronie ekipy rządzącej niż opozycji. Opozycja jest zainteresowana wygraną, a nie wzbudzaniem dzisiaj obaw, strachu itd. - powiedział Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Przed wyborami dzielą się środowiska, grupy różnych ludzi, którzy wpływają na wyniki, w związku z czym, na pewno to jest bardzo niedobra próba wywołania niepokojów społecznych. Zresztą są okropne te teksty, które się pojawiają – powiedział europoseł.

„Napięcie rośnie i trzeba wytrzymać do końca, żeby nie dać ponieś się emocjom” A może inspiracje płyną z za naszej wschodniej granicy? - Na pewno tak jest. Tak było ze szczepionkami. Była cała grupa antyszczepionkowców polskich, która była wmontowywana w cały zespół botów rosyjskich. Gdzieś tam inspiracje są. Pytanie, kto jest zainteresowany destabilizacją sytuacji w Polsce? Na pewno Rosjanie, ale to nigdy nie odbywa się wprost. Odbywa się przez jakieś grupy, ludzi, wynajętych hackerów, czy innych. Napięcie rośnie i trzeba wytrzymać do końca, żeby nie dać ponieś się emocjom – zaakcentował Olbrycht.

- Rzadko pan bywa w mediach, a jednak 4 kadencje w Europarlamencie – zauważyła Beata Lubecka. - Tak. Zależy kto się czym zajmuje. Ja się zajmuje głównie kwestiami takimi jak fundusze europejskie, miastami, budżetem, we frakcji jestem odpowiedzialny za całą legislacje. To nie są tematy, które straszliwie są popularne w mediach, ale każdy europoseł się boi, że jak zniknie z rynku krajowego, to go nie wybiorą. W związku z czym część moich kolegów z Euro Parlamentu bez przerwy bywa w sejmie. Ja równocześnie cały czas pracuję z polskimi samorządami. Przekazuję informacje i bardzo wiele mam spotkań, ale w mediach jestem niezbyt często – powiedział Jan Olbracht.

