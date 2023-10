Oglądaj

Uważa pan politykę za brudną i bezwzględną. To, po co to panu? - Żeby taka nie była. Tych osób mądrych, silnych, które chcą wnieść coś do polskiego parlamentaryzmu powinno być więcej. Ja mam takie przekonanie, to że polityka jest brudna i zła i że deprawuje, to jest to przekonanie utrzymywane właśnie przez tych złych, tych brudnych, tych którzy w Sejmie zasiadają od wielu lat - powiedział Łukasz Krasoń – kandydat do Sejmu Polska 2050, Trzecia Droga, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Gdybyśmy w Sejmie posadzili dobrego człowieka obok tego zdeprawowanego, to w następnej kadencji żaden wyborca nie miałby już wątpliwości na kogo oddać ten głos – kontynuował Krasoń.

- A ci bezwzględni? Kto bije tu rekordy? – zapytała gospodyni programu. - W ostatnich 4 latach w szczególności parlamentarzyści i parlamentarzystki PiS biją wszystkich na głowę. Ilość tych rzeczy, które tu wychodzą, na które często nie zwracamy już uwagi niestety. Kolejne afery, które się pojawiają w mediach już tak uśpiły naszą czujność. Już nam nie przeszkadza Mejza, Paweł Kukiz. Kolejne osoby obniżają status polityka jeszcze bardziej. Status polityka nigdy nie był w sondażach wysoko, ale to co robi pan Janusz Kowalski, to co robią inne osoby z kierownictwa PiS-u, czy z pierwszych ław sejmowych, to chyba wszyscy przyznamy, że tego jest za dużo. Dlatego ja też idę do Sejmu z mojej takiej osobistej motywacji – zaakcentował kandydat Trzeciej Drogi.

Sondaże pokazują, że Trzecia Droga może się nie dostać do Sejmu. - Ostatni sondaż, który pojawił się dwa dni temu, dawał nam już 13%. Dzisiejszy Kantar daje nam 9% i każdy sondaż w ostatnich dwóch tygodniach pokazuje naszą tendencję wzrostową. Jest przestrzeń dla opozycji, chcemy siebie wspierać. Tusk zrobił fajną rzecz, pokazał siłę podczas Marszu Miliona Serc. Trzeci Droga ruszyła w Polskę, mieliśmy tysiąc spotkań – stwierdził Łukasz Krasoń, dodając: - Tego bym oczekiwał od opozycji, mając takiego „wroga” jak PiS, że będziemy się uzupełniać, nie będziemy ze sobą walczyć. Myślę, że Trzecia droga teraz to właśnie pokazuje.

RadioZET.pl