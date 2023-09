Cały świat cytuje premiera Morawieckiego, że Polska nie przekazuje już do Ukrainy swojej broni, umożliwia jedynie tranzyt. - Decyzje zapadają nie w momencie udzielania wywiadu, czy rozmowy między nami. Tam jest pewien harmonogram tego, jak Ukraina jest wspierana. Pan premier powiedział o tym, że na ten moment, poza tymi zobowiązaniami, które wynikają z umów i tymi dostawami, które się odbywają, Polska nie przekazuje innego sprzętu. Myślę, że znowu robimy z igły widły - powiedziała Małgorzata Wassermann – posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Będziemy wspierać Ukrainę w walce z Rosją, ale robimy tego kosztem państwa polskiego” - Sytuacja robiła się napięta, bo mam nadzieję, że dzisiaj padło troszkę dobrych i ciepłych słów, zwłaszcza ze strony najwyższych przedstawicieli Ukrainy. Sytuacja jest trudna, ona wymaga uspokojenia emocji i dojdziemy do porozumienia. Oczywiste jest to, że wspieramy, wspieraliśmy i będziemy wspierać Ukrainę w walce z Rosją, która ją niszczy, dokonuje grabieży i morduje, ale to też nie może być taka sytuacja, w której robimy to na oślep, robimy to kosztem państwa polskiego – zaakcentował Wassermann.

„Naprawdę daliśmy z siebie bardzo dużo. Natomiast jest taki moment, kiedy musimy dbać o nasze interesy” - My wiemy do którego momentu możemy sobie na to pozwolić. Tutaj naprawdę daliśmy z siebie bardzo dużo. Natomiast jest taki moment, kiedy musimy dbać o nasze interesy. Poza tym my przecież podjęliśmy tylko decyzję, że będziemy krajem tranzytowym. To zboże z Ukrainy i inne produkty mają rynki zbytu, mogą przejeżdżać przez Polskę i na pewno nie będziemy tego utrudniać. Ja mam taką nadzieję, że te emocje zostaną lada moment wyciszone – stwierdziła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

- Naród ukraiński walczy za swój kraj, walczy również za wolność naszą i za wolność Europy i tego nikt nie kwestionuje. Premier powiedział to, co powiedział, że na ten moment żadnych dostaw broni ekstra nie ma. Myślę, że to też nie jest warte rozwijania na antenie dlatego, że to ile myśmy przekazali, jak to jest używane i jaki jest przekaz i skąd, to nie są rzeczy o których powinno mówić się w tym momencie publicznie. Premier nie powiedział niczego złego i niczego nieprawdziwego. On powiedział, że walczy o polskie interesy i interesy polskich rolników. Wspieramy Ukrainę i to też wyraźnie było powiedziane – powiedział gość Radia ZET, dodając: - Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Zawsze będziemy sąsiadami, zawsze będziemy mieć wspólne interesy i zawsze też będziemy mieć takie pola, gdzie te interesy będą ze sobą sprzeczne.

Odpowiedzialny rząd nie może pomagać kosztem własnych obywateli

- Odpowiedzialny rząd robi w taki sposób, że tam gdzie może pomóc swojemu sąsiadowi, przyjacielowi to mu pomaga, natomiast nie może to zrobić kosztem własnego kraju i własnych obywateli.

RadioZET.pl