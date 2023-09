Gość Beaty Lubeckiej toczy wieloletnią walkę o odszkodowanie od skarbu państwa, za niesłuszne aresztowanie i niszczenie jego firmy, ale był też twarzą tzw. „dobrej zmiany”, kampanii PiS przeciwko polskiemu sądownictwu. Zmienił zdanie.

Katarzynie Piekarskiej z KO grożono postrzeleniem i wysadzeniem biura. - Jestem tutaj przerażony. Ta kampania dobiega do takiego niebezpiecznego momentu. Przepraszam, że będę używał ostrych słów, ale ta PiS-owska banda, która wykorzystała też nasze krzywdy, a głównie moją historię do propagandy i to było w tych poprzednich wyborach, gdzie byłem tzw. twarzą, tych tzw. reform, więc ten hejt, który się dzieje i ta szczujnia PiS-owska w tym TVP Info, która właśnie powoduje to, że ludzie waśnie tak się zachowują, no to mamy winnego. Ja wskazuję, że winnym tutaj jest właśnie ta informacyjna stacja PiS-u - powiedział Marek Kubala – były przedsiębiorca, startuje do Sejmu z list Trzeciej Drogi, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Nie mogę dłużej siedzieć i patrzeć na to, co się dzieje” - Kilka lat temu był pan wpatrzony, jak w obrazek w Pawła Kukiza. Teraz startuje pan z list PSL – zauważyła prowadząca. - Nigdy nie byłem wpatrzony. Paweł niósł na sztandarach moje pomysły odnośnie reformy wymiaru sprawiedliwości. Kwestia sędziów pokoju – odpowiedział gość Radia ZET.

„Żeby świat usłyszał, że to co w tej chwili wyczynia pan Zbigniew Ziobro i cała ta PiS-owska, będę używał ostrych słów, banda” Ale dlaczego startuje pan z list Trzeciej Drogi? - Z Trzeciej Drogi, jako kandydat niezależny, staruje dlatego, że nie mogę dłużej siedzieć i patrzeć na to, co się dzieje z tzw. reformami wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu pana Zbigniewa Ziobro, który nie tylko demoluje i upolitycznia wymiar sprawiedliwości, ale również jest moim przeciwnikiem na sali sądowej, w tym właśnie głośnym procesie o odszkodowanie. To, co ja przechodzę na salach sądowych, w tej praktyce, już prawie 23 lata będzie w grudniu mojej nierównej walki sądowej, to co przechodzę od 5 lat, tą gehennę, gdzie po przeciwnej stronie stoi pan min. Ziobro, broniąc urzędników i utrudniając mi skutecznie uzyskanie odszkodowania. To mnie zdeterminowało do tego, żeby uderzyć w stół i pójść na ulice, pokazać ludziom, co się dzieje. Żeby świat usłyszał, że to co w tej chwili wyczynia pan Zbigniew Ziobro i cała ta PiS-owska, będę używał ostrych słów, banda. Oni wykorzystali nasze ludzkie dramaty i krzywdy do tzw. propagandy. Moja historia na początku była twarzą tych zapowiadanych reform, a tak de facto oni nas wykorzystali.