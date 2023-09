Oglądaj

Po co była dzisiaj konferencja Donalda Tuska przed siedzibą TVP? - Po to, by pokazać Polakom, że to co dzisiaj robi telewizja tzw. publiczna nic nie ma wspólnego z dostępem do informacji. Ja to widzę i słyszę przy rozdawaniu ulotek na terenie miasta, gdzie widać, że ludzie są czasami tak zaczadzeni w swoich przekonaniach, takich które są cedzone przez telewizję publiczną, że w ogóle nie ma z nimi rozmowy – powiedział Paweł Poncyliusz – wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Donald Tusk chciał dzisiaj pokazać, jaki to ma zły wpływ na Polaków i na debatę publiczną, bo tam w tej telewizji nie ma, że jest punkt widzenia jednej i drugiej strony i wybierz sobie widzu, co ci pasuje. Tylko jest punkt widzenia PiS i szczucie na konkurentów politycznych. Pokazywanie już bez żadnych cytatów, albo jakieś cytaty z zamierzchłych czasów zamieszczane w tych samych materiałach – kontynuował Poncyliusz.

„Dzisiaj każde wystąpienie publiczne obciążone jest ryzykiem, że może dojść do awantury” - Czy to z waszej strony prowokacja obliczona na efekt, że może dojść do awantury? – zapytała gospodyni programu. - Dzisiaj każde wystąpienie publiczne obciążone jest ryzykiem, że może dojść do awantury. Widziałem jakieś filmiki z Radomia, gdzie M. Suski też atakuje konferencję prasową posła Konrada Frysztaka. Przed chwilą podawaliście informację o pośle Wróblewskim i Adamie Szłapce. Dzisiaj mamy do czynienia ciągle z taką konfrontacją polityków jednej i drugiej strony i tak już pewnie będzie do samego końca kampanii – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

„Ten pan traktuje swoją pracę w telewizji publicznej, jako misję przekonywania do polityki PiS w każdym wymiarze i na każdym szczeblu” - Michał Rachoń przerwał dziś wystąpienie Donalda Tuska, ale też padły groźby pod adresem Michała Rachonia – ten pan też będzie ponosił konsekwencje karne – przypomniała Beata lubecka. - Ten pan mieni się dziennikarzem, choć jest funkcjonariuszem władzy. Traktuje swoją pracę w telewizji publicznej jako misję przekonywania do polityki PiS w każdym wymiarze i na każdym szczeblu. Ma swój program, w którym strzyka jadem razem z gośćmi, których tam zaprasza. Wiemy dobrze, że nie jest to człowiek, który czyta wiadomości tam w telewizji, tylko jest mocno zaangażowany politycznie i takie osoby w telewizji publicznej, jeżeli połamały prawo, będą musiały za to odpowiedzieć – podsumował Paweł Poncyliusz.

RadioZET.pl