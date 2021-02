10-latek zginął, ratując młodszą siostrę. Pod 6-latką załamał się lód

Sześcioletnia Abigail Luckett bawiła się z rodzeństwem nad brzegiem zamarzniętego stawu w Millington w hrabstwie Shelby. W pewnym momencie pod dziewczynką załamał się lód. Abigail wpadła do lodowatej wody. Na ratunek siostrze ruszył jej dziesięcioletni brat. Benjamin i Abigail nie byli jednak w stanie wydostać się z wody. Ich drugi brat pobiegł zawołać pomoc.

Na miejscu pojawił się ojciec rodzeństwa. Mężczyzna zdołał wyciągnąć z wody sześcioletnią córkę. Benjamin został wyłowiony ze stawu dopiero po przyjeździe strażaków. Rodzice przewieźli chłopca do pobliskiego szpitala dziecięcego Le Bonheur, gdzie stwierdzono zgon z wychłodzenia.

- Benjamin starał się utrzymać Abigail nad wodą. Jest to niesamowita ofiara, którą był gotów poświęcić, aby uratować swoją młodszą siostrę - powiedział pastor Stilgenbauer.

Sześcioletnia Abigail wraca do zdrowia w szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Biuro szeryfa hrabstwa Shelby zaapelowało do mieszkańców o zachowanie zdrowego rozsądku i szczególnej ostrożności przy zamarzniętych zbiornikach wodnych. Każde wejście na cienki lód może doprowadzić do tragedii. Przyjaciel rodziny Luckett zorganizował w sieci zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu Benjamina.

RadioZET.pl/Daily Mail