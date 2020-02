Morawiecki wybiera się do Smoleńska. Putin "na razie nie ma takich planów"

Mateusz Morawiecki potwierdził w czwartek, że wybiera się do Smoleńska. „Tak, 10 Kwietnia 2020 roku, w 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej chcę się udać do Smoleńska i do Katynia, aby oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu w lesie katyńskim oraz ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. Oba te wydarzenia na zawsze zmieniły historię Polski” - napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku.

Czy do Rosji poleci Andrzej Duda? Oficjalnego komentarza w tej kwestii na razie brak. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski podkreślił natomiast w czwartek podczas konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, że „Andrzejowi Dudzie zależy na tym, żeby uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej były uczczone w należyty i godny sposób przez państwo polskie". - W związku z tym kilka tygodni temu prezydent wyraził oczekiwanie wobec premiera Mateusza Morawieckiego i rządu RP, żeby rząd podjął działania celem godnego przygotowania uroczystości, podczas których państwo polskie należycie i godnie uczci ofiary zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę popełnienia tej zbrodni przez Związek Radziecki” - powiedział Spychalski.

Tymczasem do obchodów w Smoleńsku odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - W planach prezydenta Rosji Władimira Putina nie ma na ten moment wizyty w Smoleńsku 10 kwietnia – powiedział Pieskow cytowany przez agencję TASS.

Przypomnijmy, że 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154, z delegacją udającą się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

RadioZET.pl/ria.ru