11-latka zwabiona do ogrodu i zgwałcona. "Dziecko będzie cierpieć do końca życia"

Zwabił 11-latkę do ogrodu zamkowego w Neustrelitz i zgwałcił. Oskarżony o przestępstwo 16-latek usłyszał wyrok. Sąd skazał sprawcę na rok więzienia w zawieszeniu. Opinia publiczna jest oburzona - informują niemieckie media.

W Niemczech zakończył się proces 16-latka, oskarżonego o zgwałcenie 11-letniej dziewczynki. Afgańczyk zwabił dziecko do ogrodu zamkowego w Neustrelitz (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Mówił, że chce ją poznać.

Niemcy. Zgwałcił 11-latkę. Niemcy oburzeni wyrokiem

Jak podaje "Bild", do zbrodni doszło 18 stycznia. Sześć miesięcy później sprawca usłyszał wyrok - roczna kara więzienia w zawieszeniu.

Sprawca został uznany za winnego tylko po jednym dniu niejawnego procesu. Prokurator nie wniósł apelacji. Śledczy szacują wiek skazanego na około 16 lat, ponieważ ten nie był w stanie pokazać żadnych dokumentów. Nastolatek miał przybyć do Niemiec jako uchodźca, a w ostatnim czasie mieszkał w Neustrelitz.

- Mogę zrozumieć, że większość obywateli uważa tę karę za zbyt łagodną - mówi niemiecki polityk Philipp Amthor z CDU. - Oczywiście, zawsze trzeba przyjrzeć się okolicznościom sprawy, ale wyroku w zawieszeniu za gwałt na jedenastoletniej dziewczynce nie da się pogodzić z publicznym poczuciem sprawiedliwości - dodał.

Andrea Lindholz (CSU) skrytykowała wyrok.- Jest całkowicie niezrozumiały. Sprawca nie musi nawet iść do więzienia za ten straszny czyn, podczas gdy dziecko będzie cierpieć do końca życia – powiedziała, cytowana przez "Berliner Zeitung".

Lider CSU Alexander Dobrindt także nie ukrywał oburzenia. - Taka kara jest całkowicie nie do przyjęcia za to przestępstwo - oświadczył w rozmowie z "Bildem". Wtórował mu przewodniczący związku zawodowego policjantów Rainer Wendt. - Państwo prawa nie ma w ten sposób żadnego działania ochronnego. Mówię to nie tylko jako związkowiec, ale także jako ojciec i dziadek - podsumował.

