12-latek strzelił sąsiadowi w głowę. Zdradził go paragon za pizzę

W połowie marca funkcjonariusze z Wisconsin w USA otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który od dłuższego czasu nie mógł skontaktować się ze swoim kuzynem Brandonem Feltonem. Mundurowi pojechali pod wskazany adres, tam znaleźli ciało leżące w kałuży krwi. Sekcja zwłok wykazała, że 34-latek zginął od strzału w głowę.

Paragon doprowadził policję do 12-letniego mordercy

Podczas przeszukania miejsca zbrodni policjanci znaleźli zużytą łuskę, a także paragon z pizzeri. Był na nim numer telefonu. Gdy jeden ze śledczych na niego zadzwonił, usłyszał dziecięcy głos. Ten po chwili się rozłączył. Funkcjonariusze dotarli do właściciela numeru, którym okazał się 12-letni sąsiad zamordowanego mężczyzny.

Chłopiec wraz z matką stawił się na komisariacie policji. Wyszło na jaw, że znał ofiarę i razem grywali w gry wideo. Na początku twierdził, że o śmierci Feltona dowiedział się od babci, jednak gdy mundurowi zaczęli zadawać pytania, chłopak gubił się i zmieniał zeznania. Mówił, że był w domu ofiary w momencie zabójstwa, jednak tego miał dokonać znajomy 34-latka., który później zabrał z jego mieszkania broń.

12-latek zabił sąsiada. Odpowie jak dorosły

Ostatecznie 12-latek przyznał się do zabójstwa matce, która powiedziała policji, że jej syn kłamał podczas zeznań. Mundurowi prześwietlili też telefon chłopca, na którym znaleźli obciążające go wiadomości. "Zrobię to Brandonowi", "powinienem go zabić" - przeczytali śledczy.

12-latka oskarżono o zabójstwo pierwszego stopnia. Zgodnie z prawem panującym w Wisconsin, każde dziecko powyżej 10 roku życia, które popełni tak poważną zbrodnię, odpowiada przed sądem jako dorosły. Sąd ustanowił dla chłopca kaucję w wys. 100 tys. dolarów.

W USA rośnie tragiczny bilans przestępstw z użyciem broni przez dzieci. W piątek amerykańskie media informowały o 5-letnim chłopcu, który zastrzelił swojego 16-miesięcznego brata. Organizacja Everytown for Gun Safety opublikowała dane, zgodnie z którymi w 2023 roku doszło w Stanach Zjednoczonych do 60 przypadków nieumyślnych postrzeleń przez dzieci. Zginęło w nich 29 osób, a 39 zostało rannych. Z kolei w 2022 roku w USA doszło do co najmniej 353 przypadków użycia broni przez dzieci. Zginęły w nich 153 osoby, a 212 zostało rannych.

