12-latek włożył sobie to urządzenie do penisa. "Chciał się zaspokoić seksualnie"

12-letni chłopiec z Chin wymagał pilnej pomocy medycznej w związku z nieudanym "eksperymentem seksualnym". Nietypowa sprawa została opisana w internetowym periodyku "Asian Journal of Surgery".

Nastolatek przez 9 godzin zmagał się z ogromnym bólem. Gdy męczarnie stały się nie do wytrzymania, 12-latek zgłosił się na izbę przyjęć. W szpitalu okazało się, że chłopiec masturbując się, włożył sobie do cewki moczowej termometr. Urządzenie zostało umieszczono tak głęboko, że przedostało się aż do pęcherza.

Chiny. 12-latek włożył sobie termometr do penisa

Lekarze obawiali się, że wyciągnięcie termometru może uszkodzić chłopcu prącie. Zdecydowano się na operację chirurgiczną, dostając się do wnętrza pacjenta dzięki zabiegowi laparoskopii.

Najpierw wykonano niewielki otwór w tkance pęcherza moczowego. Następnie lekarze włożyli do środka specjalne, podłużne narzędzie, aby ustawić termometr pod odpowiednim kątem. Gdy udało się go obrócić do odpowiedniej pozycji, lekarzom skuteczne chwycili termometr i wyciągnęli go na zewnątrz.

fot. Science Direct

Dr Changxing Ke powiedział, że "zabawa" z termometrem była motywowana przez chłopca poczuciem ciekawości oraz brakiem edukacji seksualnej. Tego typu "eksperymenty" określane są jako sondowanie.

"Ciała obce w pęcherzu moczowym są sporadycznie zgłaszane u dorosłych, rzadko u dzieci. Pierwszy przypadek odnotowano w 1917 roku. Zgłoszone ciała obce w pęcherzu moczowym i cewce moczowej to: drut elektryczny, kulka magnetyczna, nakrętki i długopisy" - napisano w raporcie.

