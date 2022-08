12-latek zabił własną matkę. Tak chciał zmylić śledczych

Ayobiyi Cook z Alabamy zginęła w sobotę, 6 sierpnia. Kobieta została znaleziona martwa w swoim domu w Forestdale, krótko po północy. Na numer alarmowy policji zadzwonił syn 29-latki. Poinformował funkcjonariuszy, że została ona postrzelona i że potrzebuje pomocy.

USA. 12-latek zastrzelił matkę. Okłamał policjantów

Początkowo policjanci poinformowali opinię publiczną, że do domu 29-latki włamał się nieznany mężczyzna. Kiedy zobaczył Ayobiyi Cook, miał do niej strzelić i zbiec z miejsca tragedii. Ostatecznie okazało się, że to nieprawda. Taką wersję wydarzeń wymyślił 12-letni syn zmarłej, próbując zmylić śledczych. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Przeszukano dom, do którego miał wtargnąć intruz, ale nie znaleziono żadnych śladów włamania. Wtedy policja postanowiła ponownie przesłuchać 12-latka. Okazało się, że tragedia była nieszczęśliwym wypadkiem.

"Dziecko pierwotnie sfabrykowało historię, którą detektywi uznali za nieprawdopodobną. Ostatecznie chłopiec złożył prawdziwą relację z tego, co się wydarzyło" - wyjaśniono w komunikacie, cytowanym przez nypost.com.

Biuro szeryfa hrabstwa Jefferson w Alabamie przekazało, że to 12-letni syn kobiety, którego nazwiska nie wymieniono, nieumyślnie wystrzelił z broni palnej, zabijając swoją matkę.

Policja zabezpieczyła dowody, które także przemawiają za nieszczęśliwym wypadkiem. Funkcjonariusze przekazali, że rodzina zmarłej 29-latki i jej syna chętnie współpracowała ze służbami. Teraz 12-latek stanie przed sądem rodzinnym.

"To przestępstwo jest tragedią nie tylko dla rodziny Cooków, ale dla całej społeczności" – czytamy w oświadczeniu policji.

RadioZET.pl/nypost.com/NBC News