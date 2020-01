13-latka zaszła w ciążę z 10-latkiem. O wszystkim opowiedzieli w telewizji

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Daria i Iwan przyjaźnili się od dłuższego czasu. Oboje uczęszczają do szkół na terytorium Kraju Krasnojarskiego w Rosji.

Dziewczynka wystąpiła ostatnio w popularnym programie Andrieja Małachowa. Przekonywała tam, że znajomość z 10-letnim Iwanem to "była miłość od pierwszego wejrzenia".

- Pisaliśmy ze sobą, spacerowaliśmy, chodziliśmy za rękę, całowaliśmy. Kiedy Iwan pocałował mnie po raz pierwszy w policzek, od razu pochwalił się swoim kolegom - przyznała w telewizji.

Daria jest obecnie w ósmym tygodniu ciąży. Nastolatka opowiedziała, że do zbliżenia doszło w listopadzie 2019 roku, w domu Iwana, podczas nieobecności jego rodziców. Jak dodała, sytuacja ta wpłynęła bardzo negatywnie na jej relacje z innymi ludźmi. - Teraz praktycznie całe miasto jest przeciwko nam. Wielu mówiła, że jestem suką i śpię ze wszystkimi - powiedziała w programie.

Matka Darii cieszy się, że dziewczynka wykazuje ogromny instynkt macierzyński, i że zdecydowała się urodzić i wychować dziecko. Kobieta przyznała jednak, że wiadomość o ciąży córki niemal zwaliła ją z nóg. - Byłam w szoku. Nie mogłam wydusić ani słowa. Kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, powiedziała, że nie zabije dziecka. Popieram jej decyzję. Nie chcę, żeby poszła pod nóż - stwierdziła.

Pomoc w wychowaniu dziecka deklaruje także matka 10-letniego Iwana. - Nie wiedziałam, co powiedzieć, gdy dowiedziałam się, że mój 10-letni syn zostanie ojcem. Myślę, że sam Iwan nie do końca rozumie, co się stało. Powiedział, że przyszli do naszego mieszkania, a Daria zaproponowała mu seks. Nie stosowali żadnych środków antykoncepcyjnych i oczywiście nie zdawali sobie sprawy z możliwych konsekwencji - zauważa matka chłopca.

Czy to w ogóle możliwe, aby 10-latek mógł zostać ojcem? Lokalny lekarz Nikołaj Skorobogatow przekonuje, że "teoretycznie obydwoje dzieci mogły osiągnąć wiek rozrodczy". Innego zdania jest jednak dr Jewgienij Grekow, który uważa, że przeczą temu badania.

- Sprawdzaliśmy wyniki laboratoryjne trzy razy, żeby się nie pomylić. To wciąż dziecko i nie może posiadać plemników. Nie ma nawet testosteronu. Co więcej, wciąż ma dziecięce narządy płciowe. Dojrzewanie jeszcze się nie rozpoczęło. Pozostaje więc wiele pytań - stwierdza lekarz.

W trakcie programu Małachowa, zarzucano dziewczynce, że musiała odbyć stosunek z innym mężczyzną i to on musi być ojcem jej dziecka. Na tę wypowiedź ostro zareagował 10-latek. - Daria nigdy nie była z innym mężczyzną. Wiem to na pewno. Jestem ojcem jej dziecka - zaznaczył Iwan.

Ginekolożka Eleonora Szagerbiewa stwierdziła, że ciąża dziewczynki przebiega normalnie. Daria i Iwan przekonują, że chcą wspólnie wychować dziecko.

RadioZET.pl/ Lenta.ru/ Mirror