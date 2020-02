13-latka zaszła w ciążę z 10-latkiem. Tak chce wykorzystać swą popularność

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nastolatka opowiedziała w rosyjskich mediach, że do zbliżenia z 10-letnim Iwanem doszło w listopadzie 2019 roku, w domu chłopca, podczas nieobecności jego rodziców. Jak dodała, sytuacja ta wpłynęła bardzo negatywnie na jej relacje z innymi ludźmi. - Teraz praktycznie całe miasto jest przeciwko nam. Wielu mówiła, że jestem suką i śpię ze wszystkimi - powiedziała w programie.

Matka Darii cieszy się, że dziewczynka wykazuje ogromny instynkt macierzyński, i że zdecydowała się urodzić i wychować dziecko. Kobieta przyznała jednak, że wiadomość o ciąży córki niemal zwaliła ją z nóg. - Byłam w szoku. Nie mogłam wydusić ani słowa. Kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, powiedziała, że nie zabije dziecka. Popieram jej decyzję. Nie chcę, żeby poszła pod nóż - stwierdziła.

Pomoc w wychowaniu dziecka deklaruje także matka 10-letniego Iwana. - Nie wiedziałam, co powiedzieć, gdy dowiedziałam się, że mój 10-letni syn zostanie ojcem. Myślę, że sam Iwan nie do końca rozumie, co się stało. Powiedział, że przyszli do naszego mieszkania, a Daria zaproponowała mu seks. Nie stosowali żadnych środków antykoncepcyjnych i oczywiście nie zdawali sobie sprawy z możliwych konsekwencji - zauważa matka chłopca.

13-letnia Daria Sudnisznikowa gwiazdą mediów społecznościowych

Po pojawieniu się licznych informacji w rosyjskich mediach i pierwszych występach w programach telewizyjnych, Daria zauważyła, że jej popularność w mediach społecznościowych mocno wzrosła. Dziewczynka postanowiła to wykorzystać.

13-latka informuje internautów o przebiegu ciąży i swoim codziennym życiu, oznaczając wpisy hashtagiem #pregnantat13. Według lokalnych mediów, chce ona w ten sposób stać się popularną influencerką i zacząć zarabiać pieniądze.

Daria deklaruje ponadto, że chętnie podpisze kontrakt ze znaną marką, jeżeli pojawi się taka propozycja.

