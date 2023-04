13-latka została porwana i wielokrotnie zgwałcona. "27 godzin koszmaru"

13-letnia Filippa z Danii została porwana w sobotę 15 kwietnia. Dziewczynka tego dnia pomagała przy roznoszeniu gazet. Jej rower, torba i telefon zostały znalezione przy drodze. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą.

"Miejscowa policja zaapelowała do mieszkańców okolic o przesyłanie nagrań wideo ze swoich samochodów" - pisze Wirtualna Polska, powołując się na duńskie media lokalne. Do pracy ruszyło wielu policjantów. W akcji wykorzystano także drony i śmigłowiec.

Dania. 13-latka została porwana i wielokrotnie zgwałcona

Filippa została odnaleziona po ponad 24 godzinach. Najpierw policjanci namierzyli ją w domu położonym niecałe pół godziny jazdy od Kirkerup. Okazało się jednak, że porywacz przetrzymywał nastolatkę w co najmniej dwóch miejscach, aby zmylić śledczych.

32-latek został aresztowany w poniedziałek. Zdaniem prokuratury w porwanie może być zamieszana jeszcze jedna osoba, która pozostaje na wolności. Prawda o porwaniu dziecka okazała się przerażająca. 13-letnia Filippa została wielokrotnie zgwałcona. Aresztowany mężczyzna przyznał się do "części przestępstw".

"Nie mam słów na to, co zrobiono Filippie. Tylko potwór mógł zrobić coś takiego dziecku" - powiedziała w wywiadzie dla duńskiej gazety "Ekstra Bladet" matka dziewczynki. "27 godzin koszmaru dobiegło końca i moja ukochana Filippa jest w domu. Moje modlitwy zostały wysłuchane i Filippa ma się dobrze. My w całej rodzinie zostaliśmy mocno dotknięci, ale walczymy razem" - napisała na Facebooku.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska