14-latek uderzył gokartem w latarnię. Nie przeżył, drastyczne wideo trafiło do sieci

Wyścig gokartów, który odbywał się za zgodą lokalnych władz w La Concepción, zakończył się tragedią. 14-letni Jerry Alberto Morales Fernández zginął w niedzielne popołudnie, gdy jego gokart uderzył w latarnię uliczną na głównej alei miasta.

Na nagraniu wideo widać, że kierowca stracił kontrolę nad gokartem, który przechylił się na bok i uderzył w słup. Jak opisują lokalne media, na torze nie było barier ochronnych, które są na profesjonalnych torach wyścigowych.

Wenezuela. 14-latek zginął w wypadku gokarta

14-latkowi udzielono pierwszej pomocy. Później przewieziono go do do prywatnej kliniki w Maracaibo. Niestety, chłopak zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Burmistrz miasta wyjaśnił w oświadczeniu, że impreza została zorganizowana przez stowarzyszenie Bot Karting, a także inne prywatne firmy. Dodał, że lokalne władze zapewniły środki bezpieczeństwa na potrzeby wydarzenia. - Jako burmistrz chcę wyrazić moje najszczersze współczucie. W tej chwili nie przychodzą mi do głowy żadne słowa, ponieważ odczuwam tę stratę jako własną. Łączę się w tym z bliskim – powiedział burmistrz.

