14-latek utonął w kanale. "Desperacko próbował dopłynąć do barierki"

"The Sun" poinformował, że do tragedii doszło na skanalizowanym odcinku Thwaite Lane w rejonie dzielnicy Hunslet w Leeds w Wielkiej Brytanii. Z relacji mediów wynika, że około godziny 16 14-letni George Lund wybrał się na spacer ze swoją dziewczyną. W pewnym momencie chłopiec postanowił wejść do wody.

Gdy chłopiec był już w rzece, nadpłynęła barka, która wywołała silny prąd. W tym momencie 14-latek zniknął pod wodą. "The Sun" podaje, że pomoc wezwała dziewczyna zmarłego. - Desperacko próbował dostać się do drabinki, raz na krótko wynurzył się na powierzchnię, ale chwilę później znów zniknął - powiedziała Sam, dziewczyna George'a.

14-latek utonął w kanale. Akcja ratownicza trwała 90 minut

Chwilę później na miejsce przybyli ratownicy, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. W ich trakcie na miejscu pojawiła się rodzina George'a. Po 90 minutach ratownicy wydobyli 14-latka z wody. Niestety, mimo wysiłków zespołu medyków, chłopaka nie udało się uratować. - Kocham cię i bardzo za tobą tęsknie mój wspaniały chłopcze. Po prostu bardzo potrzebuję cię z powrotem - powiedziała zrozpaczona matka chłopca.

Policja przekazała, że w tej sprawie nie ma podejrzenia udziału osób trzecich. Śledczy będą teraz wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

RadioZET.pl/"The Sun"