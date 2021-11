Do tragedii doszło około godziny 8 rano w korytarzu przed salami lekcyjnymi w szkole w Yatomi w prefekturze Aichi w środkowej części Japonii. Według policji 14-latek pchnął rówieśnika nożem w brzuch z zamiarem zabicia. Nikt inny nie został ranny.

Uczeń zabił rówieśnika nożem na korytarzu szkolnym

Ugodzony nożem chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie około godziny 10:30 stwierdzono jego zgon. Policja zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do winy. Śledczy sprawdzają, czy był on skonfliktowany z ofiarą. Zabezpieczono 20-centymetrowy nóż kuchenny, którym się posłużył.

Sprawca i ofiara nie chodzili do tej samej klasy i nie byli członkami tych samych kół zainteresowań. Należeli jednak do tej samej klasy w ubiegłym roku i chodzili do tej samej podstawówki – pisze Kyodo, cytując policję i radę szkolnictwa. Na konferencji prasowej w środę wieczorem szef rady Takumi Okuyama wyraził „głęboki smutek” z powodu tego zdarzenia. Rada zapowiedziała powołanie niezależnej komisji, by ustalić przyczyny tragedii.

RadioZET.pl/PAP