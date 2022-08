14-latka brutalnie zamordowana. Ciało znaleziono 300 km od jej domu

Policja z Fryburga potwierdziła w poniedziałek na konferencji prasowej, że 14-latka padła ofiarą brutalnego morderstwa. Aresztowano podejrzanego, 29-letniego mężczyznę. Domniemany sprawca był w przeszłości karany. W wieku 14 lat skazano go za napaść i usiłowanie wykorzystania seksualnego 11-latki. Spędził 10 lat w szpitalu psychiatrycznym, a w 2017 roku został zwolniony i poddany dozorowi, który zakończył się pod koniec stycznia 2022 roku.

Jak podkreśla niemiecki dziennik "Stern", w sprawie wciąż jest wiele niejasności. - Prokuratura i policja zrobią wszystko, co w ich mocy, aby szybko wyjaśnić, co się stało – powiedział na konferencji prasowej szef policji we Fryburgu, Franz Semling.

Niemcy. 14-letnia Ayleen brutalnie zamordowana

Przeprowadzono już pierwszą sekcję zwłok, w wyniku której potwierdzono, że ciało należy do zaginionej 14-latki. Badanie nie dostarczyło jednak dokładnych informacji o przyczynie zgonu. - Zadanie śledczym utrudnił fakt, że ciało przez kilka dni było w wodzie - zaznaczył szef prokuratury we Fryburgu Dieter Inhofer.

Śledczy nie wiedzą jeszcze, w jaki sposób Ayleen trafiła do Hesji. Według informacji szefa pionu kryminalnego we Fryburgu Arno Englena, mężczyzna zawiózł nastolatkę samochodem. Nie jest jasne, czy trafiła do Hesji dobrowolnie, czy została uprowadzona.

Po znalezieniu ciała śledczy przeszukali dom podejrzanego. Znaleziono w nim rzeczy należące do Ayleen. Policja nie chce ujawniać, o jakie przedmioty chodzi, tłumacząc to dobrem śledztwa.

29-latek został oskarżony o uprowadzenie nieletniej, napaść seksualną i morderstwo. Mężczyzna początkowo zaprzeczał, że ma związek z przestępstwem. Później skorzystał z prawa do zachowania milczenia. Policja twierdzi, że podejrzany i ofiara od kilku tygodni kontaktowali się przez internet.

Ayleen była poszukiwana od dwóch tygodni

Ayleen zaginęła wieczorem 21 lipca. Jak początkowo informowała policja, dziewczyna wyszła z domu rodziców około godz. 18, aby oddać bluzę znajomemu, który również mieszka w Gottenheim. Nigdy jednak nie dotarła na miejsce ani nie wróciła do siebie.

Policja rozpoczęła poszukiwania nastolatki, w których wykorzystano psy tropiące i helikoptery. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów. Dopiero gdy śledczy namierzyli sygnał telefonu komórkowego 14-latki, w przybliżeniu określili miejsce, w którym może się znajdować. Poszukiwania przeniosły się około 300 kilometrów dalej, do powiatu Wetterau w Hesji. Ciało znaleziono w jeziorze Teufelssee.

Mieszkańcy Gottenheim są pogrążeni w żałobie. Po śmierci dziewczynki złożyli kwiaty i znicze przed ratuszem.

RadioZET.pl/Stern/SWR/TVN24