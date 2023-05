Paris Mayo w chwili zdarzenia miała 15 lat. Postawiono jej zarzut zabicia swojego dziecka wkrótce po porodzie w domu jej rodziców w Ross-on-Wye w hrabstwie Herefordshire. Poród odbył się między 21:30 a 22:30 czasu Greenwich 23 marca 2019 roku. Jonas Hankin z prokuratury powiedział w trakcie pierwszej rozprawy, że matka i ojciec 15-letniej wówczas Paris Mayo byli w domu, ale znajdowali się na górze. Ponadto ojciec chorował i był dializowany.

Po porodzie nastolatka według śledczych uderzyła dziecko, powodując złamanie górnej lewej i górnej prawej strony czaszki. Dziecko doznało wskutek tego ciężkiego uszkodzenia mózgu, ale przeżyło.

15-latka miała zabić swoje dziecko

Jak mówił przed sądem oskarżyciel, około dwie godziny po porodzie, nastolatka odkryła, że dziecko wciąż żyje, więc wepchnęła kawałki waty do jego ust i gardła. - Włożyła ciało chłopca do worka na śmieci i położyła na progu domu, a po wszystkim zamierzała pójść spać - powiedział prokurator Jonas Hankin.

- Następnego ranka wysłała SMS-a do swojego brata, który był wtedy w domu, z następującą wiadomością: „Kiedy wyjdziesz na zewnątrz, czy możesz wrzucić czarny worek do kosza, jest po prostu pełny brudów z zeszłej nocy” - cytował Hankin.

Prokurator powiedział sądowi, że matka zajrzała do worka i znalazła w nim ciało. Natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 999 i powiadomiła dyspozytora, że jej córka urodziła. - Można było usłyszeć, jak zwracała się do córki: „Mogłaś mi powiedzieć, kochanie, mogłaś mi powiedzieć. Biedne dziecko”. Powtarzała też: “dlaczego mi nie powiedziałaś”? - przytoczył słowa matki z akt sprawy prokurator.

Oskarżona miała powiedzieć ratownikom medycznym, że "dziecko wyszło bardzo szybko i nie poruszało się ani nie oddychało". Nastolatka miała też tłumaczyć, że z ust chłopca coś wypływało, dlatego użyła waty, aby to wyczyścić.

Paris Mayo następnie wsiadła do karetki z matką i dzieckiem nie dającym oznak życia. W drodze do szpitala ratownicy słyszeli, jak pyta: “Czy to moja wina? Czy ja to zrobiłam?”, a później powtarza: “to moja wina”.

Z akt sprawy wynika, że 15-letnia wówczas Mayo mówiła ratownikom i pielęgniarkom, że nie zadawała sobie sprawy, że jest w ciąży. Poczuła bóle podobne do miesiączkowych i miała niewielkie krwawienie, ale inne niż w czasie okresu - usłyszeli pracownicy medyczni. Następnie nastolatka miała wziąć kąpiel i wówczas zorientować się, że zaczęła rodzić.

W przytoczonych przed sądem aktach sprawy napisano, że jej starsza siostra zapytała ją, czy spodziewa się dziecka, ale Mayo zaprzeczyła. Prokurator stwierdził jednak przed sądem, że nastolatka zapewniła swojego znajomego w mediach społecznościowych o zamiarze zakończenia związku, ponieważ “to nie fair w stosunku do jej chłopaka, jeśli będzie miała dziecko”.

- Prokuratura twierdzi, że oskarżona zabiła dziecko, aby jej ciąża i poród nie wyszły na jaw - zaznaczył Jonas Hankin, cytowany przez BBC. Paris Mayo utrzymuje, że nie pozbawiła życia nowo narodzonego syna.

