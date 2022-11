15-latka robiła selfie, runęła z czwartego piętra. Przerażające nagranie krąży po sieci

Tragedia wydarzyła się w mieście Ortaca w regionie Morza Egejskiego. Melike Gun Kanavuzlar weszła na dach bloku w południowo-zachodniej Turcji, aby zrobić selfie.

Jak podaje The Sun, 15-latka próbowała sięgnąć po telefon, który wyślizgnął się jej z rąk. Kiedy straciła równowagę, runęła z wysokości czwartego piętra. Nie przeżyła upadku.

Turcja. 15-latka robiła selfie, spadła z budynku

W sieci krąży nagranie, na którym widać, jak 15-latka spada z 4-piętrowego bloku na oczach przerażonych świadków. Tragedia została sfilmowana przez kamery monitoringu budynków w okolicy. Ze względu na drastyczny charakter filmu zdecydowaliśmy o niepublikowaniu go w artykule.

Nastolatka w stanie krytycznym trafiła na oddział intensywnej terapii szpitala w Mugli. Niestety, jej życia nie udało się uratować. W niedzielę odbył się pogrzeb.

Do podobnej tragedii doszło w sierpniu we Włoszech. 30-letni Andrea Mazzetto wybrał się z dziewczyną na jeden ze szlaków we włoskich górach. W pewnym momencie z ręki wypadł mu telefon. Kiedy próbował go odzyskać, stracił równowagę i ześlizgnął się ze skały.

We wrześniu informowaliśmy, jak sześcioro członków tej samej rodziny straciło życie, ratując 14-letnią krewną. Dziewczynka próbowała zrobić sobie zdjęcie w pobliżu wodospadu Ramdaha w Indiach. Z kolei w lipcu 22-letni turysta z Wielkiej Brytanii zginął na wakacjach w Grecji, robiąc selfie. Mężczyzna został uderzony śmigłem helikoptera, które odcięło mu głowę.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/The Sun