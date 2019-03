Koszmarna zbrodnia w Manchesterze. 17-latek zasztyletowany przez rówieśników

Do makabrycznych wydarzeń doszło w niedzielę wieczorem, w hrabstwie Hale Barns (Manchester, Wielka Brytania). 17-letni uczeń Manchester Grammar School został zaatakowany nożem i zabity. Chwilę przed śmiercią miał zadzwonić do rodziców z zapewnieniem, że "zdąży wrócić na popołudniową herbatę" do domu.