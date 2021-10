18-latek zadźgany nożem w pobliżu szkoły. Tragiczny finał ulicznej bójki

Do morderstwa doszło we wtorek po południu w Twickenham w południowo-zachodnim Londynie, ale dopiero w środę wieczorem policja podała personalia ofiary. Jest nią 18-letni Hazrat Wali, który dwa lata temu przyjechał samemu do Wielkiej Brytanii z Afganistanu jako uchodźca.

Wielka Brytania. 18-letni uchodźca zasztyletowany w pobliżu szkoły

18-latek został pchnięty nożem podczas bójki na ulicy w pobliżu szkoły, do której uczęszczał i na oczach dzieci, grających na przyległym boisku sportowym. Mimo podjętej próby reanimacji chłopak zmarł w szpitalu.

Na razie nie dokonano żadnych aresztowań w związku z zabójstwem. Nic też nie wskazuje, by było one motywowane pochodzeniem ofiary. Jak podał dziennik "Evening Standard", Hazrat jest 25 nastolatkiem zabitym przy użyciu noża w Londynie od początku tego roku, co oznacza, że będzie to najprawdopodobniej najgorszy rok w historii, jeśli chodzi o liczbę takich zdarzeń.

