Ashley Wadsworth i Jack Sepple poznali się w internecie. Po kilku latach korespondencji i rozmów w komunikatorach, w listopadzie ubiegłego roku, 19-letnia Ashley postanowiła pokonać 7242 km i rozpocząć nowe życie z 23-letnim Jackiem Sapple w jego jednopokojowym mieszkaniu przy Tennyson Road w Chelmsford (miasto w hrabstwie Essex).

Do zabójstwa dziewczyny doszło 1 lutego tego roku. Ashley została wielokrotnie dźgnięta nożem w klatkę piersiową i uduszona - podaje BBC. Kiedy policja weszła do mieszkania pary, jej chłopak siedział na łóżku obok ciała Ashley. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa i został skazany na dożywocie. W więzieniu musi spędzić co najmniej 23 lata i sześć miesięcy.

- Jak bardzo musiała się bać... Jakie były jej ostatnie słowa, czy wołała nas? Nigdy się tego nie dowiem. Dwie osoby to wiedzą, ale jedna odeszła, a druga pewnie i tak by nie powiedziała prawdy - mówiła BBC matka Ashley, Christy Gendron. - Była niesamowita, dociekliwa, żądna przygód, pełna energii. Uwielbiała jazdę konną, narty i pływanie łódką - dodała.

Jak twierdzi matka Ashley, dziewczyna poznała Jacka, gdy miała 12 lat. Jej przyjaciel z rodzinnej miejscowości, Vernon, przedstawił ją Brytyjczykowi. Przez siedem lat młodzi pisali do siebie na Facebooku. - Nie byli w związku. Przyjaźnili się ze sobą i umawiali z innymi na randki. Nigdy nie spotkałam Jacka osobiście, ale jego twarz jest mi znana, bo Ashley często rozmawiała z nim przez FaceTime w naszym domowym salonie. Kiedy przechodziłam obok, witałam się z nim - wspomina kobieta.

Kiedy dziewczyna poinformowała matkę, że chce się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii i zamieszkać z kolegą poznanym w sieci, rodzice nie byli zadowoleni z tego pomysłu. - Ale nic nie mogło jej powstrzymać, była zodiakalnym Lwem. Myślałam, że najgorsze, co się może stać to rozczarowanie i powrót do domu - opowiada matka. Po kilku miesiącach pobytu w Wielkiej Brytanii Ashley zwierzyła się rodzinie, że nie podoba jej się zachowanie Jacka i wraca do domu. Zarezerwowała lot na 3 lutego. Dwa dni przed wyjazdem została zamordowana.

Jack Sepple zabił Ashley, bo był zły, że chce wrócić do Kanady. 1 lutego około godz. 8 rano sąsiadka pary usłyszała krzyki Ashley. Po chwili dziewczyna zapukała do jej drzwi i poskarżyła się, że chłopak ją pobił i cisnął ich kotem Winstonem o ścianę. Nastolatka wyznała, że Jack przyłapał ją na oglądaniu w telefonie zdjęć nagiej kobiety. Wyrwał jej telefon, rozbił go i zaatakował dziewczynę. Ashley powiedziała sąsiadce, że obawia się o swoje życie. Kobieta poszła porozmawiać z Jackiem. Po chwili wróciła do Ashley i stwierdziła, że mężczyzna się uspokoił. Jack przeprosił Ashley za swoje zachowanie.



Koło południa dziewczyna wysłała kilka niepokojących informacji do swoich przyjaciół z kościoła mormonów w Chelmsford. Napisała, że potrzebuje pomocy. Kilka godzin później z telefonu Ashley wysłano do tych ludzi wiadomość, że "już wszystko jest w porządku". Jak się okazało, ostatnie SMS-y wysyłał Jack. Zaniepokojeni przyjaciele dziewczyny przyjechali jednak do ich mieszkania. Kiedy nikt im nie otworzył drzwi, zawiadomili policję. Funkcjonariusze wyważyli drzwi i znaleźli ciało Ashley.

Jak się później okazało, Jack Sepple już wcześniej dopuścił się przestępstw. Był notowany m.in. za nękanie swojej poprzedniej dziewczyny i napaść na nią. Jednak kobieta nie pojawiła się na rozprawie i zarzuty wobec mężczyzny zostały wycofane.

