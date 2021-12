20-latek z Georgii w USA jest podejrzany o zabójstwo swojej matki i ojczyma. Według śledczych zbrodni dokonał we wtorek rano w rodzinnym domu w Watkinsville.

20-letni Peyton Moyer jest podejrzany o zastrzelenie swojej matki Ashley Schultzy i ojczyma Benjamina Smitha. Policjanci znaleźli ich ciała w domu z ranami postrzałowymi. “Stała się straszliwa rzecz” - skomentował szeryf James Hale.

Telewizja Fox News podała, że Moyer dokonał morderstwa, gdy w domu były jego dwie młodsze siostry – 16 i 4-latka. Policja poinformowała, że nie odniosły żadnych obrażeń.

USA. Peyton Moyer podejrzany o zamordowanie matki i ojczyma

Moyer uciekł samochodem należącym do jednej z ofiar. Biuro szeryfa poinformowało, że policjanci rozpoczęli obławę i schwytali 20-latka po krótkim pościgu.

Peyton Moyer trafił do aresztu. Odpowie za zabójstwo dwóch osób. Postawiono mu również zarzut okrucieństwa wobec dzieci, ponieważ zastrzelił matkę i ojczyma, gdy nieletnie siostry były w domu, narażając je na traumatyczne przeżycie.

Śledczy nie ujawnili informacji o możliwym motywie. Szeryf powiedział lokalnym mediom, że podejrzany jest znany policji. - Mieliśmy z nim już kilka razy do czynienia. Zgłoszenia pochodziły z domu, w którym doszło do zbrodni, a także innego mieszkania, w którym rodzina mieszkała wcześniej - powiedział Hale w rozmowie z Fox 5 Atlanta. Moyer został aresztowany w marcu pod zarzutem stosowania przemocy wobec członków rodziny, a także złamanie zakazu zbliżania się do ofiary.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/New York Post/Fox News/Fox 5 Atlanta