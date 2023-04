20 osób zginęło przysypanych ziemią. "To matki z dziećmi"

Z medialnych doniesień wynika, że co najmniej 20 osób zginęło po tym, jak osunęła się ziemia. Do tragedii doszło na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Według Mbukanirwy Ndibanji - jednego z lokalnych urzędników - do katastrofy doszło późnym niedzielnym popołudniem, gdy grupa kilkudziesięciu osób, głównie matek z dziećmi, robiła pranie u podnóża pobliskiej góry.

Matki z dziećmi zginęły w lawinie błotnej. Nagranie z akcji ratunkowej

Wiadomo, że wiele osób, które były na miejscu wciąż uznaje się za zaginione. Lokalne władze i okoliczni mieszkańcy kontynuują poszukiwania w nadziei, że ich bliscy odnajdą się żywi. Z relacji Musafariego Balume, który mieszka w okolicy wynika, że wszytko stało się nagle, a lawina błotna zasypała ludzi żywcem. - Straciłem tam siostrę - powiedział.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jak dziesiątki osób uczestniczących w akcji ratunkowej rozgrzebują ziemię w poszukiwaniu zaginionych.

Lawiny błotne w Demokratycznej Republice Konga nie są rzadkością

Do tragedii doszło niespełna tydzień po tym, jak grupa kongijskich górników została przysypana w nieoficjalnej kopalni złota. Wówczas szybka reakcja okolicznych mieszkańców, którzy gołymi rękoma odkopali wejście do kopalni, pozwoliła uniknąć tragedii i wydostać ludzi ze śmiertelnej pułapki.

Podobne tragedie nie są w Demokratycznej Republice Konga rzadkością. Dochodzi do nich w szczególności podczas pory deszczowej. Woda wypłukuje wówczas ziemię, a domy, szkoły czy sklepy - często z ludźmi w środku - są zasypywane przez lawiny błotne.

RadioZET.pl/CBS News