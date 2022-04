25 dziewcząt i kobiet z Buczy zamkniętych w piwnicy i gwałconych. „9 z nich jest w ciąży”

Wojna w Ukrainie wielokrotnie wstrząsała światem. Obrazy pokazujące masakrę w Buczy i setki ofiar rosyjskich żołnierzy dotykały oglądających do żywego. Jak się okazało, nie był to jednak koniec wstrząsających wiadomości z wyzwolonego spod okupacji miasta.

Kadyrowcy mieli bowiem urządzić w jednym z domów salę tortur, gdzie zamęczali i mordowali mieszkańców. Rosyjscy żołnierze według informacji przekazanych BBC przez Ludmyłę Denisową mieli także zamknąć w piwnicy 25 dziewcząt i kobiet i systematycznie je gwałcić.

Dziewczęta i kobiety gwałcone w Buczy przez rosyjskich żołnierzy

- Mamy informacje o setkach zgwałconych dzieci. To jest straszne, ale to jest prawda. To jest to, co rosyjscy żołnierze przynieśli ze sobą – stwierdził Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia do posłów litewskiego parlamentu.

Z Ukrainy cały czas dochodzą informację, które potwierdzają słowa prezydenta Ukrainy. BBC rozmawiało z kobietą, której mąż został zastrzelony, gdy próbował obronić ją przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza.

Do gwałtów dochodziło także w Buczy, o czym poinformowała Ludmyła Denisowa, ukraińska rzeczniczka praw człowieka.

- Około 25 dziewcząt i kobiet w wieku 14-24 lat było systematycznie gwałconych w czasie okupacji w piwnicy jednego z domów w Buczy. Dziewięć z nich jest w ciąży – powiedziała BBC Denisowa.

Denisowa podkreśliła, że nie sposób jest ocenić liczby gwałtów, jakich dopuścili się rosyjscy żołnierze na Ukrainkach. Część z nich nie chce bowiem zgłaszać takiego przestępstwa, a część została niestety przez Rosjan zabita.

RadioZET.pl/PAP

