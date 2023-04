26-latka miała powiedzieć "tak". Ślub nagle przerwała policja

Jednostka do zwalczania nielegalnej migracji we współpracy z policją interweniowała w urzędzie stanu cywilnego w Trebiszowie we wschodniej Słowacji. Chodzi o operację o kryptonimie "BRIDE".

Słowacja. Policja przerwała ślub. Pannie młodej grozi 8 lat więzienia

Słowacka policja poinformowała o zdarzeniu w poniedziałek 24 kwietnia. "Była to ceremonia ślubna 39-letniego obywatela Maroka, który miał wziąć za żonę 26-letnią Słowaczkę" - czytamy. Jak się okazuje, nie z miłości. Mężczyzna podjął taką decyzję z powodu nieważności swojej wizy.

Za fikcyjne małżeństwo mężczyzna obiecał kobiecie nagrodę w wysokości 1500 euro (6 900 zł). 26-latka została zatrzymana przez słowacką policję i wyprowadzona z urzędu stanu cywilnego. Usłyszała zarzuty dotyczące przemytu.

Jeśli zostanie skazana, grozi jej wyrok od dwóch do ośmiu lat więzienia. - Wobec cudzoziemca z Maroka będą prowadzone działania zmierzające do administracyjnego wydalenia go ze Słowacji – przekazała rzeczniczka słowackiej policji Karolina Barinkova, cytowana przez portal spravy.pravda.sk.

RadioZET.pl/spravy.pravda.sk/Facebook.com/policiaslovakia