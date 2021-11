31-letnia Cherral Mitchell urodziła trzecie co do wielkości dziecko w historii Wielkiej Brytanii. Alph, nazwany przez położne "małym hipopotamem", w chwili przyjścia na świat ważył blisko 7 kilogramów.

31-letnia Cherral Mitchell urodziła syna w 38. tygodniu ciąży. Alph przyszedł na świat w czwartek 28 października w John Radcliffe Hospital w Oksfordzie. Waga noworodka zszokowała cały personel – napisano w brytyjskim dzienniku "The Independent". W Polsce dwa lata temu furorę zrobiły rekordowe narodziny w poznańskim szpitalu.

31-latka urodziła gigantyczne dziecko. Nazywają je "małym hipopotamem"

Alph jest trzecim co do wielkości noworodkiem w historii Wielkiej Brytanii. W chwili narodzin ważył 6,8 kg. Położne nazwały chłopca "małym hipopotamem". – Nie sądziliśmy, że będzie tak duży. Wszyscy się śmiali, gdy zobaczyli jego główkę. Mój mąż powiedział: "o mój Boże, on jest masywny" – relacjonowała szczęśliwa mama.

– Pielęgniarki powiedziały, że to największe dziecko, jakie do tej pory widziały – dodała. Cherral Mitchell ma już 3-letniego syna Lyona i dwie córki: 4-letnią Rogue-Angel i 10-letnią Twyla Bay. Ich waga w chwili narodzin mieściła się w normie.

Największym noworodkiem w historii Wielkiej Brytanii jest Guy Carr. Chłopiec urodził się w 1992 roku i ważył 15 funtów i 8 uncji (około 7 kilogramów). Z kolei George King, który urodził się w Gloucester w 2013 roku, ważył 15 funtów i 7 uncji.

RadioZET.pl/independent.co.uk