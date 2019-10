39 ciał w ciężarówce. Policja zatrzymała piątą osobę

W związku z odkryciem 39 ciał w ciężarówce w Anglii, irlandzka policja zatrzymała dwudziestokilkuletniego mężczyznę. To już piąta osoba podejrzewana o związek ze śmiercią osób znalezionych w środę w naczepie tira.

Według irlandzkiej telewizji RTE mężczyznę zatrzymano w porcie w Dublinie w sobotę rano. Miał tam przypłynąć promem z Francji.

39 ciał w ciężarówce. Kim są zatrzymani w sprawie?

Cztery pozostałe osoby zatrzymali wcześniej Brytyjczycy. W piątek aresztowano mężczyznę i kobietę, a także 48-letniego mężczyznę z Irlandii Północnej. Wszyscy są podejrzani o przemyt ludzi i zabójstwo. Wcześniej aresztowano z kolei 25-letniego kierowcę ciężarówki, który też mieszka w Irlandii Północnej.

W czwartek funkcjonariusze przeszukiwali dwie nieruchomości w Irlandii Północnej, aby zbadać, czy w sprawę przemytu ludzi były zaangażowane zorganizowane grupy przestępcze.

Dramatyczny sms jednej z ofiar

Choć początkowo informowano, że wszystkie ofiary to Chińczycy, obecnie brytyjska policja nie wyklucza, że wśród zabitych są też obywatele Wietnamu.

Na jaw wyszło, że w tym samym czasie, gdy ciężarówka była w trasie z Belgii do Wielkiej Brytanii, 26-letnia Pham Thi Tra My z Wietnamu wysłała do matki wiadomość, w której napisała, że nie może oddychać.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dramatyczny sms jednej z ofiar z ciężarówki. "Mamo, kocham cię, przepraszam"

Szczątki wszystkich 39 zabitych są już w kostnicy i czekają na autopsję oraz identyfikację. Policja podała, że przy ofiarach znaleziono niewiele dokumentów.

RadioZET.pl/PAP/RTE