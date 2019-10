39 ciał znaleziono w ciężarówce w Anglii. Ta szokująca informacja obiegła już cały świat, a w związku ze sprawą zatrzymywane są kolejne osoby. Początkowo informowano, że wszystkie ofiary to Chińczycy, teraz okazuje się, że niektóre osoby mogły pochodzić z Wietnamu. Jedna z nich, 26-letnia kobieta, przed śmiercią wysłała do rodziny pożegnalną wiadomość.

Jedna z 39 ofiar, których ciała znaleziono w ciężarówce w Wielkiej Brytanii, może pochodzić z Wietnamu - przekazała w piątek Hoa Nghiem z wietnamskiej organizacji praw człowieka Human Rights Space. Wcześniej informowano, że wszystkie ofiary pochodziły z Chin. Na jaw wyszło jednak, że w tym samym czasie, gdy ciężarówka była w trasie z Belgii do Wielkiej Brytanii, 26-letnia Pham Thi Tra My z Wietnamu wysłała do matki dramatyczną wiadomość, w której napisała, że nie może oddychać.

Przepraszam, mamo. Moja droga za granicę się nie udała. Mamo, tak bardzo cię kocham. Umieram, bo nie mogę oddychać

- miała napisać młoda Wietnamka.

Hoa Nghiem z Human Rights Space poinformowała, że rodzina 26-latki próbuje zweryfikować, czy wśród 39 ofiar na pewno jest ich córka. Przedstawicielka organizacji zasugerowała też, że w ciężarówce mogło być więcej osób pochodzących z tego kraju. To dlatego, że z organizacją skontaktowało się więcej wietnamskich rodzin, które w ostatnich dniach straciły kontakt z podróżującymi po Europie bliskimi.

39 ciał w ciężarówce. Co wiemy do tej pory?

39 ciał znaleziono w środę ok. godz. 1.40 (godz. 2.40 w Polsce) w parku przemysłowym Waterglade Industrial Estate ok. 30 km na wschód od Londynu w kontenerze-chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki. Wśród ofiar jest 31 mężczyzn i osiem kobiet. W środę informowano jedynie o 38 osobach dorosłych i jednym nastolatku, nie precyzując płci ofiar. Policja zastrzegała przy tym, że ich identyfikacja może potrwać długo.

Jak się okazuje, ciężarówka i naczepa przybyły do Anglii osobno: zarejestrowana w Bułgarii ciężarówka - z Irlandii Północnej, zaś naczepa - na promie z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet. Dopiero tam kontener-chłodnię doczepiono do ciężarówki. Władze belgijskie podały, że kontener przybył do Zeebrugge we wtorek o godz. 14.29, ale nie wiadomo na razie, czy ofiary zostały w nim umieszczone w Belgii czy jeszcze wcześniej.

Brytyjska policja poinformowała w piątek po południu, że w związku z odkryciem 39 ciał w naczepie ciężarówki, aresztowała kolejną - czwartą osobę. To 48-letni mężczyzna z Irlandii Północnej. Został zatrzymany na lotnisku Stansted, również pod zarzutem przemytu ludzi i zabójstwa.

Wcześniej w piątek aresztowano mężczyznę i kobietę, którzy są podejrzani są o przemyt ludzi i zabójstwo oraz 25-letniego kierowcę ciężarówki, który też mieszka w Irlandii Północnej. Trwają jego przesłuchania.

