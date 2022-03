40 000 żołnierzy ucieknie Putinowi? „Planują nielegalnie wyemigrować do państw UE”

- Syryjscy najemnicy uznają udział w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Rosji za okazję, by nielegalnie wyemigrować do państw UE – podała w czwartek agencja Interfax-Ukraina, cytując ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy tygodnie. Rosja traci ogromne ilości sprzętu oraz ludzi, przez co zmuszona jest do korzystania z usług najemników. Do sił inwazyjnych dołączyć ma 40 000 bojowników z Syrii.

Prezydent Syrii Baszar el-Asad miał obiecać wsparcie po interwencji Rosji, która umożliwiła mu pozostanie przy władzy. Ukraiński wywiad poinformował, że transportowane oddziały mają inne plany, niż te wyznaczone przez Putina. Chcą wykorzystać sytuację, żeby z terytorium Ukrainy wyemigrować do Unii Europejskiej.

Rosja się przeliczyła? „Najemnicy z Syrii planują uciekać do UE”

Według informacji podawanych oficjalnie syryjscy najemnicy mieliby pełnić funkcje policyjne i nie brać udziału w walkach, koncentrując się na utrzymaniu kontroli na zdobytych przez Rosję terenach Ukrainy. Uwolniłoby to rosyjskie siły i pozwoliło wzmocnić ofensywę.

Prezydent Syrii Baszar el-Asad miał obiecać Rosji 40 000 bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie – podała agencja Interfax-Ukraina. Dodała, że „że istnieją plany przekazywania broni i sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś, by wspomóc rosyjskie siły na Ukrainie”.

Ukraiński wywiad doniósł, że transport do Ukrainy Syryjczycy zamierzają wykorzystać jako szansę na „nielegalnie wyemigrowanie do państw UE”. Najemnicy nie chcą według Ukraińców brać udziału w bezpośrednich walkach, a ich morale spadły, gdy do lotniczej bazy Hmejmim w Syrii przetransportowano około 30 rannych bojowników.

Według wytycznych, do których dotarła Ukraina, z tej bazy każdego dnia wyruszać na wojnę ma nawet 300 bojowników dziennie.

