5-latek zmarł na COVID-19. „Był zupełnie zdrowy, aż jego język zrobił się biały”

Wyatt Gibson ze stanu Georgia w USA zmarł po krótkiej walce z COVID-19 w szpitalu pediatrycznym w mieście Chattanooga. 5-latek był wcześniej zdrowy, nie miał żadnych chorób przewlekłych – przekazał New York Post.

5-latek Wyatt Gibson zmarł na COVID-19. Nie miał chorób współistniejących

„W pewnym sensie wiem, że wciąż tu jesteś, ale tak cholernie za tobą tęsknię!” - napisał na Facebooku załamany śmiercią syna ojciec Wes Gibson, który jest szeryfem w hrabstwie Whitfield. „Straciłem mojego najlepszego przyjaciela” - dodał. Mężczyzna również przeszedł zakażenie koronawirusem.

Rodzina wydała oświadczenie po śmierci syna. „Był typowym, zdrowym i szczęśliwym chłopcem. Przynosił nam radość. (…) Kiedy rozpoczęła się ta tragedia, myśleliśmy, że to zwykłe zatrucie salmonellą. Potrwa dzień, dwa. Nie miał apetytu, było trochę wymiotów, wydawał się nieco ospały. Trochę pociągał nosem. Potem jego język zrobił się biały. To był sygnał alarmowy. Trafił do miejscowego szpitala. Potem został przeniesiony do specjalistycznego szpitala dziecięcego w Chattanooga w Tennessee. Zdiagnozowano u niego paciorkowce, gronkowca i COVID-19. Byliśmy tak ostrożni przez cały czas i nagle coś takiego?” - czytamy w oświadczeniu rodziny.

COVID-19 w USA. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń

Obecnie w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Eksperci tłumaczą to rozprzestrzenieniem się bardziej zakaźnego wariantu Delta i spowolnieniem akcji szczepień.

Szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia nie zostały jeszcze zatwierdzone. Zgony w tej grupie wiekowej są jednak niezwykle rzadkie. Według danych Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), z około 600 tysięcy zgonów związanych z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, zaledwie 335 dotyczyło osób w wieku poniżej 18 lat.

