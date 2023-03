5-latek zastrzelił brata. Chłopczyk miał zaledwie 16 miesięcy

Tragiczne sceny rozegrały się we wtorek w domu w miejscowości Lafayette w amerykańskim stanie Indiana. Detektywi ustalili, że 5-letni chłopiec, w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach, był w stanie uzyskać dostęp do broni palnej. Dziecko postrzeliło swojego 16-miesięcznego brata, którego nie udało się uratować.

W środę biuro koronera hrabstwa Tippecanoe przeprowadziło autopsję. Ofiara została zidentyfikowana jako Isiah Johnson. Potwierdzono też, że dziecko zginęło od rany postrzałowej. Z ustaleń lokalnych dziennikarzy wynika, że gdy doszło do tragedii w domu, poza dwojgiem dzieci, była jedna osoba dorosła. To ona powiadomiła policję o całym zdarzeniu.

5-latek zabił rocznego brata. Policja bada sprawę

Obecnie nie jest jasne, w jakich okolicznościach 5-letni chłopiec uzyskał dostęp do broni i kto jest jej właścicielem. Wyjaśni to policyjne dochodzenie. Śledczy sprawdzą też, czy w tej sprawie konieczne będzie wniesienie jakichkolwiek zarzutów. Na ten moment nikt nie został aresztowany.

Organizacja Everytown for Gun Safety opublikowała dane, zgodnie z którymi w 2023 roku doszło w Stanach Zjednoczonych do 60 przypadków nieumyślnych postrzeleń przez dzieci. Zginęło w nich 29 osób, a 39 zostało rannych. Z kolei w 2022 roku w USA doszło do co najmniej 353 przypadków użycia broni przez dzieci. Zginęły w nich 153 osoby, a 212 zostało rannych.

