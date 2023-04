5-latek zmarł nagle na placu zabaw. Ujawnione przez rodziców szczegóły szokują

Tragedia rozegrała się 5 kwietnia 2022 roku. 5-letni Romeo Pierre Louis upadł nagle na placu zabaw w publicznej szkole Charterk Oak International Academy w West Hartford. Dwa dni później zmarł w szpitalu.

Rodzice chłopca D'Meza Shultz i Chantel Pierre Louis w 14-stronicowym pozwie przeciwko szkole i miastu stwierdzili, że dziecko zemdlało i leżało na ziemi prawie 10 minut. Jak czytamy, w tym czasie nikt nie udzielił mu pomocy, choć w pobliżu byli trzej nauczyciele. Głównym wnioskiem pozwu złożonego w Sądzie Najwyższym Connecticut jest to, że chłopiec mógł zostać uratowany, gdyby natychmiast udzielono mu pomocy medycznej.

5-latek zmarł na przerwie. Rodzice pozwali szkołę i miasto

"USA Today" podaje - cytując pozew - że koledzy Romea powiadomili nauczycieli, że chłopiec upadł, ale nauczyciele nie zareagowali natychmiast, ponieważ myśleli, że bierze udział w popularnej zabawie w “udawanie martwego”. Kiedy pracownicy szkoły zdali sobie sprawę, że chłopiec potrzebuje pilnej pomocy medycznej, było już za późno. 5-latek został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Z policyjnego raportu przesłanego "USA Today" wynika, że przyczyną zgonu była choroba Brugadów, kanałopatia sercowa. Joaquin L. Madry, prawnik reprezentujący rodziców Romeo, powiedział, że nie wiedzieli o chorobie ich dziecka.

- Nic nie zwróci naszego syna z powrotem. Wszystko, co możemy zrobić, to zachować pamięć o nim w naszych sercach i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to się nie przytrafiło innemu dziecku - powiedziała matka Romea. Rodzice tragicznie zmarłego pięciolatka domagają się odszkodowania w wysokości ponad 15 tys. dolarów “za poważny stres, udrękę i niepokój” wywołany utratą syna.

