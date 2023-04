5-letni chłopiec zmarł na szkolnym placu zabaw. Nikt nie zareagował

Do tragedii doszło w kwietniu 2022 roku w Charter Oak International Academy w West Hartford. Romeo na przerwie wyszedł na szkolny plac zabaw. Tam nagle stracił przytomność i zmarł - informuje "NY Post". Pogrążeni w żałobie rodzice 5-latka złożyli pozew, oskarżając szkołę i miasto o zaniedbania.

Romeo zmarł w szkole. Rodzice 5-latka złożyli pozew

Chłopiec leżał na ziemi przez prawie 10 minut, mimo że obok byli nauczyciele, którym dzieci powiedziały o zdarzeniu. W treści pozwu napisano, że pracownicy placówki myśleli, że dziecko bawi się w "udawanie martwego". Miała to być popularna zabawa wśród uczniów.

Przyczyną śmierci Romea były problemy kardiologiczne, a zgon nastąpił w sposób naturalny. W środę, dokładnie rok po śmierci dziecka, jego bliscy złożyli pozew. Tego samego dnia ubrali się na biało i zgromadzili na szkolnym placu zabaw, w miejscu tragedii.

- Wiemy, że nic nie zwróci nam naszego syna. Wszystko, co możemy zrobić, to zachować pamięć o nim w naszych sercach i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to się nie przytrafiło innemu dziecku. Słuchajcie swoich dzieci – mówiła podczas czuwania matka Romea Chantel, cytowana przez "NY Post".

- Był bardzo otwartym, kochanym małym chłopcem. Pełnym energii i zawsze pragnącym uwagi. Bardzo kochał swoich superbohaterów. I czuję, że w pewnym sensie był naszym superbohaterem – dodała starsza siostra Romea Taty Pierre Louis.

- Ta tragedia głęboko dotknęła społeczność Charter Oak International Academy - przekazały władze szkoły. Dodały, że placówka nadal oferuje wsparcie w żałobie i pomoc emocjonalną każdemu uczniowi lub nauczycielowi, który jej potrzebuje. Ze względu na toczące się postępowanie odmówiono dalszych komentarzy.

Adwokat reprezentujący West Hartford powiedział, że ze względu na proces miasto i kuratorium oświaty nie będą komentować sprawy. Złożył jedynie kondolencje rodzinie.

RadioZET.pl/"New York Post"