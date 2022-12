5-letnia dziewczynka zaginęła. Makabryczne odkrycie policji w sypialni jej matki

Policja wszczęła śledztwo ws. pięcioletniej Milagros 24 października. Służby zaalarmował ojciec dziecka. Ciało dziewczynki znaleziono cztery dni później w domu jej matki w San Andrés w prowincji Buenos Aires.

Argentyna. Pięciolatka nie żyje. Przerażające ustalenia śledczych

Policja aresztowała 27-letnią Argentynkę. To, co zrobiła Vanesa Alejandra Mansilla, przeraża. „Użyła pudełka z ciałem jako stolika nocnego w swojej sypialni" - poinformowała policja. Matka dziecka najpierw miała umieścić ciało córki w nylonowej torbie, a następnie włożyć do skrzyni, którą wypełniła betonem.

5-letnia Milagros była jednym z trojga dzieci 27-latki. Urodziła się przedwcześnie i miała wiele schorzeń. Żyła z tracheostomią (otwór w tchawicy powstały jako skutek zabiegu; przez tracheostomię wprowadza się do tchawicy rurkę trachoestomijną, która zapewnia swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg oddechowych - red.) oraz musiała być karmiona przez sondę żołądkową.

Podczas przesłuchania Vanesa zeznała, że po wykąpaniu dzieci poszła się zdrzemnąć. Kiedy się obudziła, znalazła Milagros martwą. - Powiedziała, że miała śluz i ślinę w ustach, że się zakrztusiła – oświadczył rzecznik policji. 27-latka dodała, że była przerażona śmiercią córki i nie wiedziała, co zrobić, dlatego tego nie zgłosiła.

Członkowie rodziny ostatni raz widzieli pięcioletnią Milagros żywą 30 lipca w dniu urodzin jednego z jej braci. Przyjaciele i rodzina twierdzili, że matka faworyzowała pozostałą dwójkę swoich dzieci - 7- i 3-latka. Opóźniona w rozwoju dziewczynka miała często zostawać sama w domu w niehigienicznych warunkach.

27-letnia Vanesa została aresztowana, a pozostałą dwójkę jej dzieci oddano pod opiekę babci. Służby nadal czekają na wyniki sekcji zwłok oraz analizę materaca łóżka z domu Argentynki, na którym rzekomo znaleziono ślady krwi.

RadioZET.pl/mirror.co.uk/elimparcial.com/Crónica TV