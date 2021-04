Pięć nastolatek zginęło w koszmarnym wypadku na autostradzie z Astrachania do Stawropolu, w którym ciężarówka zderzyła się z minibusem wiozącym dziewczęcy zespół koszykówki na zawody sportowe. Rannych zostało 19 osób.

Wypadek na autostradzie z Astrachania do Stawropolu w Rosji. W kierunku Czerkieska z Wołgogradu jechał minibus wiozący koszykarski zespół dziewcząt w wieku od 12 do 14 lat. W pewnym momencie w samochód ten uderzyło auto ciężarowe, którego kierowca, według policyjnego protokołu, został zmuszony do niebezpiecznego manewru przez inny pojazd.

Jak podaje agencja Interfax, na miejscu wypadku pracowało 12 zespołów pogotowia ratunkowego.

Jak podają rosyjskie media, w wypadku zginęło pięć nastoletnich dziewczyn. Rannych zostało 19 osób, dziewięć dziewcząt zostało przewiezionych do szpitala. "Lekarze walczą o ich życie" - powiedział szef policji drogowej w Stawropolu Aleksiej Safonow.

Gubernator Stawropola, Władimir Władimirow, napisał, że w wypadku zginęło pięcioro dzieci, a dziewięć rannych trafiło do miejscowego szpitala w ciężkim stanie.

Główna Dyrekcja EMERCOM Rosji dla regionu Wołgograd wyjaśniła, że w wypadku uczestniczyły trzy samochody - KamAZ z naczepą, minibus z drużyną koszykówki Wołgograd i samochód osobowy VAZ-2109.

Ustalana jest przyczyna wypadku. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych zorganizowało infolinię dla bliskich zmarłych i rannych.

