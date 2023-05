58-latek wszedł do swojej toalety i zamarł. "Zaczęła na mnie chlapać i syczeć"

58-letni John Riddle z Florydy najadł się strachu, gdy pewnego dnia w swojej muszli klozetowej znalazł nieproszonego gościa. Mediom powiedział później, że znalazł w toalecie "godzillę". Zdjęcia, które trafiły do portali internetowych, rzeczywiście robią wrażenie.

Tajemniczą "godzillą" okazała się iguana - gad z rodziny legwanowatych. Zwierzę miało spore rozmiary i wyraźnie nie było zadowolone ze spotkania z 58-latkiem. - Zaczęła na mnie chlapać i syczeć - powiedział mężczyzna w rozmowie z "New York Post".

Floryda. 58-latek znalazł w toalecie agresywną iguanę

Zdarzenie, choć pozornie wyglądało groźnie, zakończyło się szczęśliwie. John Riddle samodzielnie wyłowił dużą jaszczurkę z muszli klozetowej i uwolnił ją na zewnątrz. Użył do tego siatki do czyszczenia basenu. Przyznał też, że już więcej nie zostawi otwartych drzwi dla swoich psów.

Na Florydzie takie zdarzenia nie są niczym nadzwyczajnym, choć pojawienie się gada akurat w toalecie może zaskakiwać i przerażać. We wspomnianym stanie iguany uważane są za gatunek inwazyjny. Komisja do spraw Dzikiej Przyrody na Florydzie wydała zgodę na to, aby właściciele posesji mogli zabijać iguany bez specjalnego zezwolenia.

Dużym problemem dla mieszkańców stanu Floryda są także aligatory, które często spacerują ulicami miast oraz wokół prywatnych posesji. Niedawno jeden z gadów odgryzł nogę 72-letniemu mężczyźnie, który odpoczywał w kurorcie wypoczynkowym.

