Usłyszeli płacz. W rowie leżał 6-latek z odciętymi genitaliami

6-letniemu chłopcu odcięto genitalia i porzucono go na śmierć w rowie na śmierć. Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w prowincji Guateng w Republice Południowej Afryki. Mieszkańcy są zszokowani napaścią. - Mówi się, że stoją za tym to sataniści lub chciano pobrać części jego ciała do rytuału voodoo - powiedziała cytowana przez The Mirror anonimowo osoba, która mieszka w okolicy.